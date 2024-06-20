大學加學費｜大學學費25/26學年起連續3年加5.5%　27/28學年增至49,500元

▲ 大學學費25/26學年起連續3年加5.5%，27/28學年將增至49,500元。（資料圖片）

本港8間資助大學學費27年來未有調整，政府今（20日）公布，將於2025/26學年起，連續3年以平均5.5%的「溫和幅度」調整大學學費，即每年提升2,400至2,500元，直至2027/28學年將增至49,500元；而2024/25學年學費將維持不變，讓社會有更長時間適應及準備。

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大學學費自1997/98學年作出調整，維持現行每學年42,100元長達27年。政府公布，教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程每名學生每學年學費將由2025/26學年增至44,500元，2026/27學年增至47,000元，2027/28學年增至49,500元；至於副學位課程將由現行15,040元，於2025/26學年增至15,900元，2026/27學年增至16,800元，2027/28學年增至17,800元。

政府表示，1997/98學年至今，綜合消費物價指數已累計上升4成，提供高等教育的成本普遍呈上升趨勢，惟成本收回率持續下跌，預測2024/25學年將下滑至只收回課程成本12.5%的低水平；按經調整後的學費水平，27/28學年的成本回收率將稍為回穩及改善至13.4%，故是次學費調整幅度「非常溫和」。政府又稱，將持續增撥資源擴容提質，下學年投入近240億元經常性撥款。



配合是次加學費，政府亦將由2025/26學年起，相應調整兩項學生貸款計劃、即「資助專上課程學生資助計劃」及「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」的學費助學金及學費貸款額，確保學生不會因財政困難影響接受高等教育的機會。

政府強調，高等教育有異於一般公共服務，對香港而言為「未來重大投資」，故會一如以往以審慎態度處理學費調整，並在考慮相關建議時，盡力平衡所有相關因素包括公共財政紀律、學生可負擔程度，在積極推動高等教育發展同時，確保有關界別的長遠財政可持續性。按現行機制，再下一個三年期、即2028/29至2030/31學年的經常補助金，將按既定安排適時再作考慮。

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