  • 31°C
香港時間 : 2024620日 (四) 19:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學加學費｜大學明年起連續3年加學費　平均加5.5%　27/28學年增至49,500元

社會

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

大學學費25/26學年起連續3年加5.5%，27/28學年將增至49,500元。（曾耀輝攝）

本港資助大學學費27年來未有調整，政府今（20日）公布，將於2025/26學年起，連續3年以平均5.5%的「溫和幅度」調整大學學費，即每年提升2,400至2,500元，直至2027/28學年將增至49,500元；而2024/25學年學費將維持不變，讓社會有更長時間適應及準備。

大學學費自1997/98學年作出調整，維持現行每學年42,100元長達27年。政府公布，教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程每名學生每學年學費將由2025/26學年增至44,500元，2026/27學年增至47,000元，2027/28學年增至49,500元；每年實際按年加幅分別為5.7%、5.62%及5.32%。

至於資助副學位課程學費，將由現行15,040元，於2025/26學年增至15,900元，2026/27學年增至16,800元，2027/28學年增至17,800元；每年實際按年加幅分別為5.72%、5.66%及5.95%。

政府表示，1997/98學年至今，綜合消費物價指數已累計上升4成，提供高等教育的成本普遍呈上升趨勢，惟成本收回率持續下跌，預測2024/25學年將下滑至只收回課程成本12.5%的低水平；按經調整後的學費水平，27/28學年的成本回收率將稍為回穩及改善至13.4%，故是次學費調整幅度「非常溫和」。政府又稱，將持續增撥資源擴容提質，下學年投入近240億元經常性撥款。

配合是次加學費，政府亦將由2025/26學年起，相應調整兩項學生貸款計劃、即「資助專上課程學生資助計劃」及「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」的學費助學金及學費貸款額，確保學生不會因財政困難影響接受高等教育的機會。

政府強調，高等教育有異於一般公共服務，對香港而言為「未來重大投資」，故會一如以往以審慎態度處理學費調整，並在考慮相關建議時，盡力平衡所有相關因素包括公共財政紀律、學生可負擔程度，在積極推動高等教育發展同時，確保有關界別的長遠財政可持續性。按現行機制，再下一個三年期、即2028/29至2030/31學年的經常補助金，將按既定安排適時再作考慮。

最新影片推介

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

中學 畢業 學費 大學 經濟 指數 綜合消費物價指數 低水 香港 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來