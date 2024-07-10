新冠疫苗｜新冠病毒夏季或再爆發　專家強調接種疫苗重要性

▲ 新冠病毒夏季或再爆發，專家強調接種疫苗重要性。

【新冠病毒／新冠肺炎／疫苗接種／防疫／mRNA／莫德納】新冠肺炎疫情發展至今，絕大部分防疫措施已經復常，但踏入夏季，病毒亦再次活躍，市民仍需小心；而除了新冠病毒外，RSV（呼吸道合胞病毒）、夏季流感高峰期等威脅亦不容小覷。跨國製藥公司莫德納（Moderna）首席醫學事務官Francesca Ceddia及香港區醫學事務總監陳慧心（Macy）就接受TOPick訪問，向市民強調接種疫苗的重要性。

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接種疫苗為何如此重要？Macy就引述醫學雜誌《柳葉刀》4月發表的一項研究，指出疫苗接種在過去的50年中，預計挽救了多達1.54億人的生命，相當於每分鐘挽救了6條生命。她續指，許多疫苗的作用都集中在預防重症上，透過激活免疫系統，使其能夠識別並對抗病原體，從而顯著減輕疾病的嚴重程度，降低住院和死亡的風險，其中亦包括新冠疫苗。

值得留意的是，本港目前可供接種的新冠疫苗雖然已更新至第六針（XBB變異株疫苗），接種率卻相對較低，截至6月9日為止僅有46,448人接種。為何會出現這種情況？Macy就認為，原因可能在於市民並未了解額外接種劑數的必要性。她特別提到，與2023年4月、2023年夏季及2023至2024年冬季的3次流感高峰期相比，新冠肺炎在2023年1月29日至2024年3月30日期間的致命案例總數為前者的2倍之多。

對此Macy強調，

「重要的是明白該病毒仍會對社區構成威脅，尤其是對高風險群組，如老年人、有慢性病或免疫力較低的人。」

另外，常規疫苗接種對於像流感、麻疹和破傷風等疾病的控制亦十分重要；她指出，接種疫苗的目標在於得到免疫保護，以減少疾病的發病率和傳播風險，從而保護個人和社區健康。

不過，近年接種新冠疫苗後出現副作用及不良反應的案例偶有耳聞，本港甚至曾有市民在接種新冠疫苗後出現心肌炎的症狀。與這些不適症狀相比，接種新冠疫苗是否真的較為重要？

對此Francesca就指出，接種新冠疫苗後的不良反應通常出現在接種的初始階段，而在隨後的增強劑中，這些反應的出現率已顯著降低；這表示隨著免疫系統對抗原的適應性增強，人體對疫苗的接受度亦會逐漸提高。雖然新冠疫苗的某些副作用可能與心肌炎有關，但十分罕見，且通常都是情況較為輕微的病例，患者在接受治療和休息後往往能自行痊癒。她續指，目前的研究表明，接種疫苗的好處遠大於與之相關的風險，因此接種疫苗仍是保護自己的最有效方法。

「因感染新冠病毒而患心肌炎的風險遠大於接種疫苗引起的併發症，而因接種新冠疫苗引起的症狀亦比感染疾病時預期的症狀更輕微。」

新一代疫苗已完成第3階段臨床試驗

此外Francesca亦表示，莫德納正在研發下一代新冠疫苗mRNA-1283，並已在今年3月成功達到第3期臨床試驗的主要療效終點。與上一代疫苗mRNA-1273.222相比，前者對於新冠病毒的免疫反應更強。

她指，「在65歲以上的臨床試驗參與者中，我們觀察到他們對於下一代新冠疫苗（mRNA-1283）的免疫反應最為明顯。這個年齡群體也是患上COVID-19後遺症的最高風險群組。」

mRNA-1283不論儲存、有效期和預填充針筒的呈現方式，均有助於減輕醫療保健提供者的負擔，增加用於公共醫療服務的機會。她相信，這幾方面的優勢能提高疫苗的便利性和可用性，從而更有效地保護人們免受新冠病毒感染。

▲ 莫德納香港醫學事務總監陳慧心（Macy）。（受訪者提供圖片）

▲ 莫德納首席醫學事務官Francesca Ceddia。（受訪者提供圖片）

衛生防護中心2019冠狀病毒病疫苗接種地點

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=tc

自費接種新冠XBB疫苗服務的診所名單

https://www.finddoc.com/doctors/covidmRNA

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