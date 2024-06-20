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遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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【旅遊／日本／驚魂記／騷擾／人身安全】在外旅遊千萬要小心陌生人！台灣有名女網民分享最近旅遊日本的驚險經歷，她表示和妹妹入住一所公寓式酒店，本來住了幾晚都相安無事，但最後一晚約10點突然一陣敲門聲和撞密碼門鎖的聲音，持續逾半小時；姐姐報警後5分鐘後就有警察到場，陌生人也在此時打開了密碼鎖。警察進行調解後就放走了陌生人，然而10分鐘後又傳來怪聲，兩姊妹再次報警。警察阻止陌生人進房，最後兩姊妹決定收拾行李，由警員護送離開酒店，確定安全後隨即乘撘的士到成田機場回台。

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姐妹旅日遇怪人狂敲門按密碼鎖

該名女網民近日在Dcard討論區以「#其他 #國外驚險記第一次落慌而逃離開日本jp」為題發文。她表示最近和家人一起去日本玩，父母玩5天就回台，而她和妹妹則多留2天，期間沒有轉酒店，所以整個旅程都住在同一所位於東京上野入谷的連鎖公寓式酒店。

她憶述，最後一晚大約8點多就回到酒店，打算整頓一下行李和討論隔天退房後的行程，然而就在她們準備吃宵夜的同時，大約10點開始突然聽到有人不斷按房間密碼鎖，接著又不停敲門，「動作一直反覆按密碼鎖、敲門」，整個過程持續半小時以上。她說：

（怪人）一直輸入錯誤，發出嗶嗶嗶的聲音。接著開始狂敲門，一直敲一直敲，動作一直反覆按密碼鎖、敲門⋯⋯⋯持續半小時以上。

女網民續指，由於實在太慌張，感覺那人馬上就要闖入房間，所以決定馬上打電話報警求助，並指示妹妹趕緊收拾行李，強調「我們隨時要離開」。所幸電話接通後，警方有人幫忙翻譯事件：

電話接通後詢問有沒有人可以說中文，我們現在處於非常危險狀態，電話那頭有一位會說中文的警察翻譯給日本警察我們的對話內容，接著報上酒店地址，請警察盡快過來，他還是持續按密碼、敲門，就快要闖進來了⋯⋯

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同場加映：遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保

事主決定報警

掛掉電話5分鐘後就有5個警察到場，與此同時密碼鎖就直接被打開了，「我們並沒有同意要開門，警察來了他就按密碼成功開門」，那名自稱酒店人員、身穿酒店制服的外籍陌生人就在門外並試圖解釋：

因為電腦顯示你們房門密碼鎖有問題，我才來協助你們。

該名「職員」又指，如果有甚麼問題可以直接致電酒店客服，有24小時人員幫忙處理。然而女網民就表示，她們有聯絡過酒店客服，但都沒有人接聽才決定報警。該名「職員」隨即闖入房間，拿起酒店資訊牌向她們展示，奇怪的是資訊牌上的電話和Google上所顯示的並不相同，但也同樣沒有人接聽。該名「職員」又再表示，可以到辦理入住手續的樓層找職員或用iPad打長途電話聯絡。

女網民續指，在「職員」解釋期間，警方有進行資料紀錄，但「職員」竟然明目張膽地問她妹妹的名字。警察馬上阻止他，並說已經有她們的護照紀錄，「職員」並無需要知道，最後經過調解後就放走了該名「職員」。

在警察離開前我們再次確認這裡是安全的吧？（大概確認五次以上）警察回覆是的，安全的，如果還有問題再打電話給我們。之後，他們確認完那人的身分後就離開了。

10分鐘後又再敲門

但過了約10分鐘，門外又傳來敲門聲。女網民指，這次該名「職員」沒有按密碼鎖，只是不斷重複地敲門，故她決定再報警，並大聲說：

我們10分鐘前有報警過，在入谷的酒店，他又開始敲門了，你們可以趕快過來幫忙嗎？ 

未幾警察就來到房間門外，女網民就詢問該名「職員」的動機。他卻表示，對於早前的行為感到非常抱歉，想親自向她們道歉，並代表酒店讓她們可以延後1小時退房。她對於此舉動感到不安，故問警察能否給予解決方法，惟對方沒有做出任何違法行為，警方也只能建議她們換酒店。

我問警察這樣有安全嗎？根本就不是這樣，這樣很奇怪，還敲第二次。警察回覆：如果這個酒店很強勢的話（意指很滋擾），我建議你們換其他地方住。

女網民想立即退房，甚至跟警察說可以先在警局留宿一晚，等有電車班次再去搭車。但警察就表示無法提供留宿，她想聯絡台灣駐日代表處也因為時間太晚而沒辦法馬上連絡。最後，她們只好馬上收拾行李，並請求警察護送離開酒店。她說：

出酒店門之後，那人還想跟著一起，警察叫他不要跟上。

警察帶著她們走過兩、三個街口確認安全後，幫她們攔截的士，並記下車牌。最後她們直接坐的士到成田機場，等待第一班航班回台。她表示該程的士費用非常貴，大約要價30,000日圓（約1,482港元），

司機問說真的要直接坐車去成田機場嗎？很貴喔⋯⋯大約30000日幣，警察在旁邊聽到也嚇到覺得很貴，是真的貴，但人身安全更重要。

她最後提醒大家：

在國外語言不通遇到危險，就算警察來也是在一旁陪同，沒辦法抓人或喝止他⋯他才會這麼囂張 只能說遇到危險第一要冷靜、第二是收拾行李、第三快逃不要久留，差一點就回不了家了。

網民：目的就是要讓事主感到害怕

帖文發布後，隨即引來熱烈討論。有網民認為該名「職員」很精明，避開全部法律風險進行騷擾，而當警察到場時房門又自動打開，意味著「職員」本來就知道密碼，其目的就是要讓事主感到害怕。

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