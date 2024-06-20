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北上注意｜母女深圳打邊爐後舌頭發黑疑中毒　 火鍋店道歉揭1個原因出事

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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母女深圳打邊爐舌頭發黑疑中毒 ，火鍋店道歉揭1個原因出事。

【北上消費/北上注意/深圳火鍋/食用安全/食物中毒】繼知名人氣手搖店「蜜雪冰城」被爆出有衛生問題後，近日又有食店出事！一對母女日前光顧一間連鎖火鍋店，用膳後發現舌頭變黑，令兩人懷疑自己食物中毒。事件曝光後，涉事火鍋店發道歉聲明，指未發現有違規食材，而該問題是出自於鍋具本身。

母女打邊爐後現「黑舌」

綜合內地傳媒報道，一對母女於上周四（13日）到深圳知名連鎖火鍋店「楠火鍋」用餐，點了辣湯、菌湯、薯仔、芽菜、鹵水豬腳、雞腳及鹵水腸，怎料吃完後發現舌頭變黑。事主指當日的食材沒有黑色成份，且隔天仍有腹痛不適的情況。

有內地傳媒報道指，部分網民也有同樣經歷，指自己吃完楠火鍋同樣出樣相同問題，並分享自己的「黑舌」照片。另外也有網民質疑是火鍋料重用，又或亞硝酸中毒問題。

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涉事店家解釋鐵鍋養護不當所致

針對「黑舌」事件，涉事火鍋店發出道歉聲明，並指已將分店火鍋食材及用具送至浙江國正檢測技術有限公司檢測，結果未發現有違規情況，也沒有亞硝酸超標問題。食肆昨日（19日）凌晨再發出聲明，解釋食客「黑舌」原因，「客人舌頭發黑是涉事門店鐵鍋養護不當的問題所致」，表示已啟動全國分店養鍋監管工作，以確保不再出現相關問題。

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有報道解釋，使用全新鐵鍋炒菜有機會令菜餚變黑，因其防銹物質及加工時所殘留的鐵質粉末，會與蔬菜或調味料產生化學反應，從而變黑，所以全新鐵鍋必須經過「烤油處理」才可使用。

廚具使用不當可致腦退化

台灣林口長庚臨床毒物中心主任、腎臟科教授級主治醫生顏宗海以往曾指出3種廚具使用或保存不當，會增加患病風險，又提醒出現以下情況，建議馬上丟掉所用的廚具。

1. 鋁鍋

顏醫生指，鋁很輕、導熱很快，方便使用，但若長期使用，可能釋出鋁，致食材受污染，用膳時一併吃進肚子裡。

鋁毒性較低，加工食品、麵包、糕點和胃藥等也會出現鋁。當鋁進入身體後，會經過腎臟，透過尿液排出。腎功能正常的人士不必過份擔心，但若腎功能欠佳，無法排走鋁，積聚體內，則有機會導致骨病變或腦部退化疾病。

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2. 生銹鐵鍋

鐵鍋耐熱度高，可使用時間較久。但若非每天煮食，就很易令其氧化生銹，應更換另一個。因繼續使用生銹鐵鍋，較易隱藏微生物，所以當衞生欠佳，應丟棄不用。

3. 發霉木砧板

木砧板夠重、夠耐用，但用久後表面易有刮痕，用完後不馬上清洗，就更易發霉。霉菌較易在溫暖、潮濕的環境下滋長。即使用大量水、清潔劑也洗不走木砧板上的霉菌，建議棄掉。若繼續使用，食材可能受霉菌污染，並吃進肚子裡，長遠來說會影響健康。他建議，若不用木砧板，可用PP（聚丙烯)塑膠砧板取代，而聚丙烯耐熱度最高可達120°C、130°C。

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