李龍基未婚妻入獄丨王青霞被判入獄　李龍基同日笑容滿面現身朋友慶生飯局

▲ 基哥心情平復得好快。

73歲李龍基未婚妻王青霞（Chris）因承認使用虛假文書罪、兩項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪，昨日（19日）法官宣布判刑25個月。

李龍基未婚妻入獄丨王青霞學歷造假騙婚黑歷史大回顧 「人為惡論」諷網民反報應自己身上？

Chris被判刑25個月

當聽到Chris認罪時，基哥即情緒波動，更三度激動大喊，並用紙巾抹眼淚、緊握拳頭。

之後，基哥離開法庭後再次激動爆喊，強調一定會等Chris，並再向傳媒承諾︰「我一定會娶佢。」

▲ 李龍基未婚妻王青霞（Chris）被判刑​​​​​​​25個月。

基哥現身慶生飯局

未婚妻Chris被判的首個晚上，基哥現身朋友飯局，資深傳媒人汪曼玲在社交平台甫出多張飯局相片，原來一班朋友為葉子楣補祝農曆生日，基哥亦有份出席，他以同一裝束，粉紅色裇衫和牛仔褲現身，不過見其滿面笑容，心情明顯平復了不少，似乎已習慣了一個人的生活。

難怪大批網民留言指基哥似乎好有胃口，更指他果然高EQ，心情那麼快便平復。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：林子善專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5