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生態保育｜酒店會所回收50噸蠔殼　機管局出資建海底蠔礁

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撰文： 吳卓峰

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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機管局出資於三跑系統一帶海域建修復蠔礁，改善海洋生態。（資料圖片）

酒店、會所等餐廳，每日棄置大批蠔殼，現在未必視為垃圾，可回收集結成為蠔礁，置於機場第三跑道附近及吐露港水域，提供棲息地給海洋生物繁殖生活，對於提升海洋生態具重大作用。

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機管局表示，３年前開始跟大自然保護協會合作，展開蠔殼回收，於香港機場三跑道系統新建海堤上修復蠔礁，盼提升附近水域生物多樣性，並增加漁業資源，保護海岸線。

團隊每星期從參與計劃的酒店及餐廳，收集並清潔棄置蠔殼，之後將蠔殼送往回收場分類，去除剩餘有機物質，再進行天然風乾，避免在水中傳播疾病或寄生蟲風險。最後團隊將蠔殼送到修復蠔礁地點，包括機場第三跑道附近及吐露港水域。

計劃自推出以來，參與餐廳數目由5間增至10間，收集到的蠔殼量由2021年的18公噸增加至46公噸。機管局成立的改善海洋生態基金，去年繼續提供資助，並擴大計劃規模至向15間酒店及餐廳回收蠔殼，包括香港遊艇會、淺水灣露台餐廳、香港半島酒店、香港喜來登酒店等。

團隊預期今年可收集50噸蠔殼，以建造及修復更大規模的蠔礁為目標，進一步改善海洋生態系統。

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