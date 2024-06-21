夏至2024｜6月21日夏至勿犯6大禁忌　忌穿1種顔色衣服+必學開財運大法

▲ 6月21日夏至，大家要留意6大禁忌和開運大法！（iStock圖片）

【夏至2024／夏至開運／禁忌／習俗／消暑】今日（6月21日）是二十四節氣中的夏至，夏至為最早被確立的一個節氣，夏至象徵梅雨季節也要終止，夏至之後伴隨著颱風多，氣候炎熱難耐。星座及塔羅牌專家小孟老師早前分享了夏至的多個禁忌與開運方法，更建議了消暑食物！想來年順順利利，大家就要留意清楚喇！

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夏至中的「至」亦有極點之意，在傳統的陰陽理論中，夏至是陽氣生發到極點、開始收藏的節氣。台語俗諺說：「夏日風颱就出世」，意味著即將開始進入颱風季。

夏至當天是北半球一整年裡白晝最長，黑夜最短的時刻。而夏至到來也象徵梅雨季節也要終止，夏至之後伴隨著颱風多，氣候炎熱難耐，因此古人都會在夏至之後吃些消署氣的食物，或者到陰涼處避暑，學子也需避暑放暑假。

夏至2024｜夏至消暑食物

小孟老師推介了夏至適合消暑食物，例如：綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子、青瓜等。另外，古代有句諺語道「冬至湯圓、夏至麵」，顯示夏至可以多吃由小麥做成的麵，因為這個時氣小麥正新鮮，有降火開腸胃的效果。

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夏至禁忌｜夏至勿犯6大禁忌

根據古書《清嘉錄》記載，「夏至日為交時，日頭時、二時、末時，謂之三時，居人慎起居、禁詛咒、戒剃頭。」夏至當天太陽直射北回歸線，陸地是一年中太陽直射最長、輻射熱量最集中的一天。

夏至禁忌｜1. 忌剃頭

民間相傳夏至當日剃頭之後天氣炎熱，太陽照射太強容易引發頭暈導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重還會破運衰事較多。

夏至禁忌｜2. 忌到炎熱地區

夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如：操場，空曠地，以免太陽太大引起身體不適。

夏至禁忌｜3. 忌詛咒罵人

夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨導致官司事非變多。

夏至禁忌｜4. 忌溫差大

夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。

夏至禁忌｜5. 忌喝冰水與冰品

夏至天氣炎熱不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。

夏至禁忌｜6.夏至忌紅

夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩燥，其他人看你過「紅」也容易對你發火。

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夏至2024｜夏至必學開財運方法

「借日旺運法」讓你財運大旺

1. 夏至太陽最大，太陽為陽建議選擇在中午11：00至13：00間拿一個碗。

2. 碗裡放95元硬幣，代表九五至尊。

3. 然後再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右。

4. 硬幣再隨身攜帶9天後再存入銀行。

5. 或者將95元一起連同要存的錢一起存到銀行。

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夏至2024｜不可不知的夏至習俗

古時候夏至這天是重要節日，稱之為「夏（至）節」，清朝以前的夏至全國會放假一天，宋朝文武百官夏至甚至連放3天「休沐」，也就是可在這時回家沐浴與避暑。此外，因為到了夏至會大量出現蟋蟀，因此又有鬥蟋蟀的習俗。不過小孟老師提醒民間習俗，請勿盡信。



夏至2024｜夏至習俗1：沐浴

古時衛生條件差，且取水不易，因此「沐浴」成了重要儀式之一。歷史記載宋朝官員夏至節有3天假期可回家沐浴避暑，且自三國開始，就有夏至相約到河邊洗澡的習俗，淨化身心靈，之後更衍生出各種相關活動，例如賞花、坐船遊玩等。



夏至2024｜夏至習俗2：鬥蟋蟀

到了夏至，蟋蟀會大量出現，早期台南地區夏至時會鬥蟋蟀，人們會在蟋蟀洞口灌水，將蟋蟀趕出來之後抓住，接著將2隻蟋蟀放在同一地讓牠們「決鬥」，由於蟋蟀具有強烈的領域意識，會為了爭奪地盤互相攻擊，形成刺激的打鬥畫面。

文章獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載

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