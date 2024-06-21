BB改名｜爸爸叫「馬統」替兒子取1名傳承　結果兒子每天放學後哭著回家

▲ 內地一名爸爸生下兒子後，希望孩子名字中能沿用「統」一字，忽發奇想取名「馬統鈣」(馬桶蓋)，自認此名夠霸氣又威風，卻令孩子上學後經常遭同學嘲笑，每每哭著回家。(iStock圖片)

父母或家中長輩為孩子取名時，除了要按家族傳統字輩外，亦要注意是否通順、好聽，更要注意會否出現諧音而鬧出笑話。內地一名爸爸名叫「馬統」，生下兒子後，希望孩子名字中能沿用「統」一字，於是忽發奇想取名「統鈣」，認為此名叫起來夠響亮，夠霸氣又威風。怎料到了孩子上學後，經常因為名字諧音遭同學嘲笑，每天只能哭著回家。

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據內地媒體《網易》報道，內地一名爸爸姓馬名統，數年前喜獲麟兒後，希望孩子能沿用他姓名中的「統」字，最後將孩子改名「馬統鈣」，自認此名既霸氣又威風。

直到孩子上學後開始變得鬱鬱不歡，常常哭著回家，於是向老師詢問，始發現原來每次老師在班上點名時，當叫到「馬統鈣」，全班同學就會哈哈大笑，因為「馬統鈣」聽起來就像「馬桶蓋」諧音，最後老師都不好意思叫他全名，乾脆叫他「鈣鈣」，並婉轉勸喻家長為孩子改名。

▲ 「馬統鈣」就讀內地某所小學一年級，而其父母名字亦相當特別，分別叫「馬統」(馬桶)和「馬蘭花」，全家的名字都相當與別不同，令人留下深刻印象。(網上圖片)

從照片中可見，「馬統鈣」就讀內地某所小學一年級，而其父母名字亦相當特別，分別叫「馬統」(馬桶)和「馬蘭花」，全家的名字都相當與別不同，令人留下深刻印象。

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