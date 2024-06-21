  • 31°C
香港時間 : 2024621日 (五) 10:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BB改名｜爸爸叫「馬統」替兒子取1名傳承　結果兒子每天放學後哭著回家

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

內地一名爸爸生下兒子後，希望孩子名字中能沿用「統」一字，忽發奇想取名「馬統鈣」(馬桶蓋)，自認此名夠霸氣又威風，卻令孩子上學後經常遭同學嘲笑，每每哭著回家。(iStock圖片)

父母或家中長輩為孩子取名時，除了要按家族傳統字輩外，亦要注意是否通順、好聽，更要注意會否出現諧音而鬧出笑話。內地一名爸爸名叫「馬統」，生下兒子後，希望孩子名字中能沿用「統」一字，於是忽發奇想取名「統鈣」，認為此名叫起來夠響亮，夠霸氣又威風。怎料到了孩子上學後，經常因為名字諧音遭同學嘲笑，每天只能哭著回家。

最新影片推介

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

據內地媒體《網易》報道，內地一名爸爸姓馬名統，數年前喜獲麟兒後，希望孩子能沿用他姓名中的「統」字，最後將孩子改名「馬統鈣」，自認此名既霸氣又威風。

直到孩子上學後開始變得鬱鬱不歡，常常哭著回家，於是向老師詢問，始發現原來每次老師在班上點名時，當叫到「馬統鈣」，全班同學就會哈哈大笑，因為「馬統鈣」聽起來就像「馬桶蓋」諧音，最後老師都不好意思叫他全名，乾脆叫他「鈣鈣」，並婉轉勸喻家長為孩子改名。

「馬統鈣」就讀內地某所小學一年級，而其父母名字亦相當特別，分別叫「馬統」(馬桶)和「馬蘭花」，全家的名字都相當與別不同，令人留下深刻印象。(網上圖片)

從照片中可見，「馬統鈣」就讀內地某所小學一年級，而其父母名字亦相當特別，分別叫「馬統」(馬桶)和「馬蘭花」，全家的名字都相當與別不同，令人留下深刻印象。

同場加映：2024香港20大最受歡迎中英文名

點擊圖片放大
+8
+7

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
13:20 2024/06/12
改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
BB改名｜想兒子生得高大聰明又靚仔　港爸問AI得出呢17個名激嬲老婆　
10:25 2024/05/06
BB改名｜想兒子生得高大聰明又靚仔　港爸問AI得出呢17個名激嬲老婆　
尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
19:00 2024/06/07
尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖

你可能感興趣

改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
13:20 2024/06/12
改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
BB改名｜想兒子生得高大聰明又靚仔　港爸問AI得出呢17個名激嬲老婆　
10:25 2024/05/06
BB改名｜想兒子生得高大聰明又靚仔　港爸問AI得出呢17個名激嬲老婆　
尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
19:00 2024/06/07
尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
爸媽心聲 新手爸媽 笑話 網絡熱話 老師 小學

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材