倫常慘案｜狠父放火焚宅殺前妻及3子女　揭離婚後遭趕出家門動殺機

▲ 日本一名男子放火焚宅，將前妻子及3名子女殺害。（iStock圖片）

【倫常悲劇/斬死妻兒/離婚/育兒分歧/東京】夫妻間價值觀不同易令關係破裂，甚至連累孩子。上月日本東京發生一宗倫常命案，一對年齡相差9年的夫婦，育有3名子女，一家5口生活原本和睦，至今年初起夫妻因育兒方式分歧而離婚。離婚後僅僅3日，男方就因被前妻趕出家門而動殺機，先以菜刀刺殺前妻及長女，再放火焚宅及刺傷自己偽裝，最終妻子及3名年幼子女死亡，本人則以涉嫌謀殺罪名被捕。

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綜合日媒報道，日本東京品川區一間兩層住宅於5月23日發生火災，救援人員到場後於單位內救出46歲後藤佑介及發現4具遺體，包括37歲女戶主高波冬美、6歲長女後藤鈴、3歲次女後藤玲，以及2歲幼子後藤信。經解剖後，證實母親高波及次女則為利器襲擊致死，而長女及幼子死因為一氧化碳中毒。

46歲的後藤佑介，為高波冬美的前夫，以及3名孩子的父親，救援人員到場發現他躺在4具屍體的旁邊，房間內還發現凶器。後藤僅因喉嚨灼傷送院。由於消防人員進入單位前發現大門緊鎖，初步排除第三者入侵犯案，於19日後藤佑介出院後將他拘捕。

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據日本雜誌《週刊文春》報道指，死者高波出身於富裕家庭，其母親是戶越銀座商圈一家餐廳的社長接手父親經營了50年的肉類批發商，業務具一定規模，在區內頗有名氣。疑兇後藤佑介原本任職美容業，及後轉行做照顧員，至去年辭職擔任「全職爸爸」，間中會以在家工作形成承接影片剪接工作。

據鄰居所説，後藤一家5口關係良好，高波在長者院舍工作，至於後藤之前為理髮師，並做過保姆工作，不過在去年辭職在家當全職爸爸照顧三個孩子並在家中做影片剪接的兼職，間中會見到他們一家一同外出購物。至今年初，後藤因家務及育兒方式及價值觀與妻子有分歧而有爭執，雙方同意離婚並於案發前3日（5月20日）完成手續，後藤預定於同月26、27日搬走，在此之前二人雖已離婚但依然同居。

警方調查後發現，案發當日後藤疑於一樓寓所玄關附近用菜刀將前妻殺害，並將遺體及其他子女搬到睡房，並躺在高波及3名子女的屍體旁邊，向警方供稱「希望最後可以5人在一起」。其後後藤點燃床舖及衣物，引發大火焚宅，再刺傷自己企圖偽裝成受害者，及後他被到場消防員所救。

後藤被捕後坦承犯案，接受警視廳採訪時，後藤指被前妻要求提早搬走時感到很生氣，並在一怒之下刺死了她。他又指為留下的孩子感到難過，覺得子女無人照顧很可憐，認為「自己、子女與住所一起消失就好了」，故在家縱火，東京警察廳正仔細調查這次事件。

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