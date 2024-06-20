無窮之路丨熱浪襲聖城麥加高溫達50度　陳貝兒拍攝朝覲之旅險中暑

▲ 陳貝兒於聖城麥加拍攝《無窮之路》！

陳貝兒正於中東地區拍攝節目《無窮之路》第四輯，早前陳貝兒跟攝製隊抵達沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca）拍攝一年一度的伊斯蘭朝聖活動，不過熱浪席捲當地，連續17日錄得逾50度高溫，有超過900人於朝聖期間熱死。

陳貝兒今日於社交網分享一段短片以及照片，身穿全罩式的黑紗袍的陳貝兒烈日當空下參與朝聖，只見她熱到皺晒眉兼面頰紅卜卜，她撰文透露為參與這一年一度莊嚴的朝覲，事先他們做了好多申請，她說：「作為非穆斯林可以親身現場報道唯有穆斯林教徒才能踏上的麥加朝覲路線，十分十分之難得。」

陳貝兒：怕自己頂唔住

陳貝兒續說當日懷著尊敬又忐忑的心情上路：「尊敬是因為這是一個上千年歴史的朝聖活動，而每位穆斯林在人生也會希望在人生當中能夠起碼進行一次朝覲，但卻不是太容易實現。而忐忑是因為天氣實在太熱，攝氏50幾度，怕自己頂唔住。」

於朝聖期間陳貝兒差點中暑，幸而當地人出手打救，她說：「感恩在我有中暑症狀的時候，沿途親切的穆斯林教徒給我在面上噴水讓我降溫，給我糖果讓我補充體力，Thank you and respects，朝覲是穆斯林團結及順服真主的一種展示，我深切感受到，點滴在心頭，Respects」

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藉拍攝紀錄時代嘅發展

另外，陳貝兒早前於杜拜度過生日，攝製隊人員跟她切蛋糕慶生，她更分享高溫下的拍攝感受：

50度拍外景其實係咩概念？

辛苦嗎？我真係唔識形容⋯⋯。

不過拍紀錄片就係咁

觀眾已經知道、睇過、到過嘅仲使乜你拍呀

每每都係不入虎穴焉得虎子

年年都係以為已到極限

但係原來年年都可以再有新嘅挑戰新嘅題材拍俾大家睇



雖然拍攝過程辛苦，不過陳貝兒覺得值得：「如果若干年後有觀眾睇返我哋嘅節目可以知道返，原來我哋呢個時代嘅發展係咁嘅，原來呢個時代d人係咁嘅，而我可以盡過少少努力去紀錄底我哋呢個時代嘅故事，咁作為傳媒人，雖然係辛苦，但係，都係值得嘅。」

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