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MIRROR成員｜傳Frankie孖女友遊泰繼續甜蜜　Christy昔日言論今日中晒「回力鏢」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的女友繼續被爆料。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年在平安夜放閃，宣布新戀情。早前Frankie的女友Christy以「229Christy」的帳號留言，答謝Frankie的粉絲支持並稱會拍多些照片及為皮寶寶爭取福利。

隨即Christy的身份亦被網民起底，更發現Christy的IG帳號，當中有不少性感照片，而女方更大方晒驕人身材，火辣度爆燈，惟現時該帳號已被移除。

Christy的火辣相片、昔日IG密友限時動態也不斷曝光，當中Christy曾嘲諷有人在IG貼出明星的回覆，該番言論現今就是「中到應一應」。

MIRROR成員｜AK江𤒹生被指不斷私訊Frankie女友捲風波　生粉親證曾獲偶像暖心長文安慰

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Frankie女友中「回力鏢」

Frankie女友Christy曾在IG限時動態內發文嘲諷有人在IG貼出明星的回覆，而她自己就是有貼出與Frankie、AK的對話，未知她是忘記自己的說話，抑或是「有口話人冇口話自己」，內文如下：

成日都唔明啲女想博乜咁想紅，有明星reply story可能係好開心，但係明知自己係public acc 仲cap曬圖post story真係唔知博乜，Post下close friend咪算囉（雖然close friend都有機會比啲賤人cap圖）重點係人地講嘅嘢完全冇曖昧成份，又比人扭曲到係溝女，笑死，不過明既（嘅），唔講佢地既（嘅）新聞根本冇人睇，正如人哋唔post呢啲有鬼人睇咩

Christy提到有人把沒有曖昧成份的內容扭曲成溝女，就似乎正如她指AK不斷找她，但對話內容就是相當普通。

最新影片推介：林子善專訪

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傳Frankie孖女友遊泰

Frankie、Christy、Frankie所屬經理人公司MakerVille現今未有就事件作回應，有傳Frankie與Christy身在泰國旅行拍拖，繼續在「風雨」下愛得甜蜜。

不過，Frankie未有在IG發文，也未有人在泰國「野生捕獲」二人，故未能證實二人是否遊泰。

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