歌王丨蕭敬騰喉嚨劇痛醫生證病毒感染 音樂劇無奈缺席演出：不捨很自責
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 3 小時前
歌手蕭敬騰近日正準備展開《胭脂扣》音樂劇巡演，原本今日（20日）飛往珠海準備21日及22日的音樂劇演出，惟蕭敬騰從昨晚開始身體不適，全身無力，喉嚨劇痛，經醫生判定為病毒感染，故不得不缺席珠海演出，因此他深感抱歉和自責。
他發文：
「原訂今天飛往珠海準備
6/21 6/22 演出音樂劇胭脂扣
但從昨晚開始身体不適
全身無力 喉嚨劇痛
經醫生判定為病毒感染
很抱歉我必須缺席珠海演出
很不捨很自責
對台上幕後同事造成的困擾深感歉意
也對支持我的朋友們深感歉意」
蕭敬騰望病毒盡快遠離，身體回復健康：
「我只期盼病毒儘快遠離
讓我能儘快歸隊
謝謝大家的關心
很抱歉沒把自己照顧好
未來我會更加注意
不讓大家擔心失望」
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