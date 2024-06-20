歌王丨蕭敬騰喉嚨劇痛醫生證病毒感染　音樂劇無奈缺席演出：不捨很自責

▲ 蕭敬騰因身體不適要取消演出。

歌手蕭敬騰近日正準備展開《胭脂扣》音樂劇巡演，原本今日（20日）飛往珠海準備21日及22日的音樂劇演出，惟蕭敬騰從昨晚開始身體不適，全身無力，喉嚨劇痛，經醫生判定為病毒感染，故不得不缺席珠海演出，因此他深感抱歉和自責。

他發文：

「原訂今天飛往珠海準備

6/21 6/22 演出音樂劇胭脂扣

但從昨晚開始身体不適

全身無力 喉嚨劇痛

經醫生判定為病毒感染

很抱歉我必須缺席珠海演出

很不捨很自責

對台上幕後同事造成的困擾深感歉意

也對支持我的朋友們深感歉意」

蕭敬騰望病毒盡快遠離，身體回復健康：

「我只期盼病毒儘快遠離

讓我能儘快歸隊

謝謝大家的關心

很抱歉沒把自己照顧好

未來我會更加注意

不讓大家擔心失望」

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