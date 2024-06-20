家族榮耀之繼承者丨 張鳳妮表情超好戲　3分鐘警局自首戲騷演技

▲ 《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在昨晚（6月19日）播出的第28集，終極攤牌的守義（羅嘉良飾）與Brian（羅子溢飾）發生激烈爭執，混戰間Brian為自衞拿起水晶球擊斃守義，過程被突入的細媽家碧（張鳳妮飾）目擊。

為了甩身，Brian先著家碧幫忙隱瞞他曾與守義發生激烈爭執一事，及後警方上門拘捕Brian後，Brian又出口術令心軟的家碧主動獻身頂罪。

家族榮耀之繼承者丨羅嘉良展示不同類型層次式情緒變化 4分鐘「墳前獨腳戲」騷視帝實力

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨微表情細節做到足

昨晚一集演技焦點落在張鳳妮身上，先後在不同場口展現驚恐、焦慮、閃縮、內疚、哀痛、心痛、茫然及立定決心等不同情緒，其中在警局「講大話」自認是兇手一幕，鳳妮姐更演出了豐富的層次。

由於是為了親生兒子Brian才逼不得已頂包，潛意識還忙於組織虛擬案發經過的家碧，先是略帶不自然兼眼神空洞的述說所謂行兇經過，眼神更刻意向下望迴避警察目光，細節位做得相當足；但當講到守義斃命一part，家碧情緒即出現明顯變化，因丈夫之死悲痛不已的家碧，全身顫抖兼口震震的一字一淚落口供，「由外到內、再由內到外」的激動極盡「震」撼。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

另一幕劉Sir（劉浩龍飾）就守義死亡事件到丘家調查，家碧除全程眼神閃縮兼坐立不安，當劉sir問到她為何與Brian於案發時間突然離開大宅時，張鳳妮將既心虛又驚慌的表情拿捏得相當好；另家碧直擊親生仔Brian殺死守義一幕時，家碧展現的「驚恐天花板」表情亦是相當impressive。

其實張鳳妮飾演的家碧自播出以來一直引發熱討，除因為這個角色是所有風波的始作俑者，包括「嬰兒調包事件」及「綠帽風雲」，其經常耍手段破壞丘家眾人關係的做法亦惹來網民齒冷，並封她為全劇「機心王者」。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

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