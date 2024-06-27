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補腦食物｜改善記憶力必食5種香料　促進腦部發展+防癌+吃出健康情緒

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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有美國神經學家指出，5款香料有助改善記憶力、肝臟解毒，甚至有防癌功效。

【美國研究/傷腦食物/補腦食物/測驗考試/記憶力】腦部健康與飲食息息相關。有專家指出，香料除了可為餐點增添風味，亦有助促進大腦健康，增強記憶力、注意力和能量水平，甚至有防癌的功效。專家推介了5種香料，各位爸媽下廚時不妨參考。

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根據外媒《She Finds》報道，專門研究大腦健康的神經學家Brandon Crawford博士推介了5種有助改善記憶力及認知能力的香料：

5款香料改善記憶力、認知能力

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1. 薑黃

薑黃中的活性化合物「薑黃素」有抗發炎和抗氧化的功效，有助減少發炎與氧化損傷，保護腦細胞，並維持大腦健康。此外，薑黃素具止痛效果，能支援肝臟解毒，亦可緩和消化不良症狀、降低心臟病風險、防癌、促進記憶力、減輕關節炎與其他問題引起的疼痛。

Crawford博士解釋到，「薑黃素可以提高大腦激素腦源性神經營養因子（BDNF）的水平，從而促進新神經元的生長並對抗大腦中的各種退化過程。」

薑黃素亦有抗抑鬱的作用，因為能增加血清素和多巴胺的水平，對調節情緒和促進大腦神經的生長。

2. 黑胡椒

黑胡椒含有的「胡椒鹼」，增加大腦中的神經傳遞物質活動，有助改善記憶和認知功能。有研究發現胡椒鹼可以幫助人體吸收食物中的營養素，包括維他命和礦物質，吸收充足營養能支持能量和認知功能發展。

Crawford博士透露，如同時攝取黑胡椒與薑黃，胡椒鹼可助薑黃素吸收率提高至2000%，擴大了薑黃素對腦部的益處，亦有助於改善消化和營養吸收，間接幫助認知功能健康。

延伸閱讀：吃出好腦力丨飲食影響兒童腦部發展　哈佛研究5種食物提升專注力吃出健康情緒

3. 肉桂

肉桂中的「羥基查耳酮」早已被證實有效預防糖尿病，提高胰島素敏感程度、降低胰島素阻抗，有助平衡血糖濃度。而穩定的血糖有助人體每日維持最佳的認知功能、注意力和記憶力，並預防神經退化性疾病

4. 薑

薑含有「薑辣素」，具有抗氧化和抗炎的功能，有助減少發炎和氧化的損傷，改善認知功能。Crawford博士指出，「薑辣素」有助平衡神經傳遞，對於注意力和認知敏捷性至關重要。而且其有助中和體內毒素的自由基，避免細胞損傷老化。

5. 肉豆蔻

傳統上，肉豆蔻具有鎮靜和增強情緒的作用而被廣泛使用，有助保持專注力和積極放鬆的精神狀態，間接幫助認知功能和清晰思維。

「肉豆蔻醚」亦具保護神經作用，有助於增強記憶力並防止認知系統退化。而且肉荳蔻富含抗氧化成分，有助於中和自由基並減少大腦的氧化損傷，以及對於控制血糖和促進心臟健康有很大幫助。

了解更多：兒童五大專注力

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