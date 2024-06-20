欺詐判囚｜涉瞞利益令母親公司獲逾1600萬　電訊公司前經理認欺詐囚40個月

▲ 涉瞞利益令母親公司獲逾1600萬，電訊公司前經理認欺詐囚40個月。（資料圖片）

電訊公司前經理涉隱瞞母親為供應商唯一股東的利益，獲電訊公司發出總值逾3,000萬元網絡支援服務採購訂單，令母親公司獲支付逾1,638萬元，前經理承認欺詐罪，今（20日）於高等法院被判監40個月。法官判刑時指本案有預謀及嚴重違反誠信，被告雖然已悉數還款，但判刑須阻嚇其他擬犯案人士，判監40個月。

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被告張倬敏（46歲），案發時為電訊盈科有限公司附屬公司PCCW Services Limited(下稱PSL）網絡服務組經理經理，控罪指他於2016年1月1日至2017年7月7日期間，向PSL隱瞞或沒有披露他及或其家人於高雲長安有限公司的利益，意圖詐騙而誘使PSL將高雲長安納入在認可供應商名冊，並獲發購貨訂單以獲益。

控方今就案件被指延誤處理陳詞時指，被告於2017年9月被捕，2018年6月獲無條件釋放。及至2022年9月再被捕後隨即提堂，並定於翌年初進行交付高院程序。控方指由於案件複雜及需時索取法律意見，加上須處理多份證人口供，於4個月內即進行交付程序，已盡快安排上庭。

代表律師指出，被告於2018年1月離職，同年6月被告等人於法庭頒令下悉數還款。2022年9月，被告母親擬離境到內地時被截停，被告獲通知後再度被捕，提堂後准保釋。代表律師強調，並非因延誤而批評任何人，惟希望法官判刑時作相關考慮。

代表律師續指，事件被揭發後，被告一直配合公司內部調查，並於法庭頒令還款後，短時間內出售物業作還款用。代表律師指被告再度被捕後，令夫婦關係生變，幸於社工協助下好轉，惟被告至今仍須接受心理治療，望法官判刑時酌情減刑。

法官判刑時指，本案屬嚴重違反誠信，即使被告已還款，法庭亦須判以阻嚇性刑罰，阻嚇有意犯案人士。法官指被告早有預謀，明顯涉利益衝突，以5年為判刑起點，被告及早認罪及悉數還款，且沒有刑事紀錄，惟法官不認同案件屬嚴重延誤，明白被告再度被捕對其構成一定心理壓力，判監40個月。

案情指，被告於2014年11月入職PSL，公司政策訂明須申報潛在利益衝突。被告的母親時為高雲長安唯一股東，案發期間，高雲長安於被告推薦下獲成為認可供應商，取得29張總值逾3,039萬元採購訂單，獲支逾1,638萬元。

PSL其後發現高雲長安並無提供服務，被告被捕後，廉署發現高雲長安獲得款項後，被告夫婦獲母親轉帳部份款項，被告等人已悉數還款。

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記者：林育慧