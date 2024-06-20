  • 30°C
香港時間 : 2024620日 (四) 21:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

免費親子好去處｜九巴推暑假小童免費乘車日　一連11星期$0任坐450條巴士線

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

九巴推暑假小童免費乘車日，指定日子小童無限次任坐450條巴士線！

【九巴/小童免費乘車日/夏日賞童遊】暑假快到了！家長又開始為小朋友安排暑期活動，度過充實的悠長假期。九巴為了讓大家過一個難忘暑假，於6至9月再次推出上年大受歡迎的「夏日賞童遊」，當中有12日更是「小童免費乘車日」，全港逾450條九巴、龍運巴士均可免費任坐，享受「遊車河」的樂趣！

免費乘車日｜九巴辦「小童免費乘車日」

九巴繼去年舉辦的「夏日賞童遊」活動大受小朋友歡迎，今年再度舉辦「小童免費乘車日」，於6月22、25日，7月1、7、14、21、28日，8月4、11、18、25日及9月1日，共12個紅日讓小朋友免費坐巴士！只要年齡介乎3至11歲，合資格使用小童八達通的小朋友，只要上車時使用小童八達通拍卡，就可以於當日以$0無限次乘搭逾450條九巴及龍運路線（路線K12、K14、K17、K18除外），讓小朋友可與家人們一起遊走香港各處！

九巴舉辦「夏日賞童遊」活動。（官網圖片）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

免費乘車日｜九巴學生優惠 $15搭10程巴士

另外，九巴推出新一期學生專享「買二送一」優惠，由即日起至6月30日，只要於APP內登記優惠、購買及啟動首張九巴月票，然後再連續購買第二和第三張，便可獲贈等同於一張九巴月票票價的八達通增值額，加上政府公共交通費用補貼，每位學生即可用約$15享用1天內搭十程九巴及龍運路線。

免費乘車日｜5大暑期活動推介 玩盡海陸兩地

點擊圖片放大
+5
+4

免費乘車日｜九巴「夏日賞童遊」活動詳情

日期：

月份日期
6月22、25日
7月1、7、14、21、28日
8月4、11、18、25日
9月1日

費用（3至11歲，持合資格使用小童八達通人士）：免費
優惠路線：全港九巴及龍運巴士路線（路線K12、K14、K17、K18除外）
官網【按此

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】
10:14 2024/05/27
暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】
海洋公園｜海洋公園水上樂園推學生優惠　$168入場玩盡27項消暑設施
17:08 2024/06/17
海洋公園｜海洋公園水上樂園推學生優惠　$168入場玩盡27項消暑設施
親子好去處｜KAKAO FRIENDS將軍澳體能競技場　3千呎平衡車賽道＋必影6米高充氣Ryan
09:30 2024/06/19
親子好去處｜KAKAO FRIENDS將軍澳體能競技場　3千呎平衡車賽道＋必影6米高充氣Ryan

你可能感興趣

暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】
10:14 2024/05/27
暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】
海洋公園｜海洋公園水上樂園推學生優惠　$168入場玩盡27項消暑設施
17:08 2024/06/17
海洋公園｜海洋公園水上樂園推學生優惠　$168入場玩盡27項消暑設施
親子好去處｜KAKAO FRIENDS將軍澳體能競技場　3千呎平衡車賽道＋必影6米高充氣Ryan
09:30 2024/06/19
親子好去處｜KAKAO FRIENDS將軍澳體能競技場　3千呎平衡車賽道＋必影6米高充氣Ryan
好去處 親子活動 玩樂 著數優惠 九巴 巴士 八達通

最高瀏覽

遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來