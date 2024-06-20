免費親子好去處｜九巴推暑假小童免費乘車日　一連11星期$0任坐450條巴士線

▲ 九巴推暑假小童免費乘車日，指定日子小童無限次任坐450條巴士線！

【九巴/小童免費乘車日/夏日賞童遊】暑假快到了！家長又開始為小朋友安排暑期活動，度過充實的悠長假期。九巴為了讓大家過一個難忘暑假，於6至9月再次推出上年大受歡迎的「夏日賞童遊」，當中有12日更是「小童免費乘車日」，全港逾450條九巴、龍運巴士均可免費任坐，享受「遊車河」的樂趣！

免費乘車日｜九巴辦「小童免費乘車日」

九巴繼去年舉辦的「夏日賞童遊」活動大受小朋友歡迎，今年再度舉辦「小童免費乘車日」，於6月22、25日，7月1、7、14、21、28日，8月4、11、18、25日及9月1日，共12個紅日讓小朋友免費坐巴士！只要年齡介乎3至11歲，合資格使用小童八達通的小朋友，只要上車時使用小童八達通拍卡，就可以於當日以$0無限次乘搭逾450條九巴及龍運路線（路線K12、K14、K17、K18除外），讓小朋友可與家人們一起遊走香港各處！

▲ 九巴舉辦「夏日賞童遊」活動。（官網圖片）

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免費乘車日｜九巴學生優惠 $15搭10程巴士

另外，九巴推出新一期學生專享「買二送一」優惠，由即日起至6月30日，只要於APP內登記優惠、購買及啟動首張九巴月票，然後再連續購買第二和第三張，便可獲贈等同於一張九巴月票票價的八達通增值額，加上政府公共交通費用補貼，每位學生即可用約$15享用1天內搭十程九巴及龍運路線。

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免費乘車日｜九巴「夏日賞童遊」活動詳情

日期：

月份 日期 6月 22、25日 7月 1、7、14、21、28日 8月 4、11、18、25日 9月 1日

費用（3至11歲，持合資格使用小童八達通人士）：免費

優惠路線：全港九巴及龍運巴士路線（路線K12、K14、K17、K18除外）

官網【按此】

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