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免費親子好去處｜九巴推暑假小童免費乘車日　11個星期免費任坐450條巴士線

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 16:19

最後更新： 2024/06/24 16:19

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九巴推暑假小童免費乘車日，指定日子小童無限次任坐450條巴士線！

【九巴/小童免費乘車日/夏日賞童遊】暑假快到了！家長又開始為小朋友安排暑期活動，度過充實的悠長假期。九巴為了讓大家過一個難忘暑假，於7至9月再次推出上年大受歡迎的「夏日賞童遊」，當中有10日更是「小童免費乘車日」，全港逾450條九巴、龍運巴士均可免費任坐，享受「遊車河」的樂趣！

免費乘車日｜九巴辦「小童免費乘車日」

九巴去年「夏日賞童遊」活動錄得逾百萬小童人次參與，為全港大人和小朋友享受難忘暑假助興。九巴今年再次舉辦活動，將於7月1、7、14、21、28日，8月4、11、18、25日及9月1日，舉辦共十日小童免費乘車日，小童當日可以無限次免費乘搭逾450條九巴及龍運路線，路線K12、K14、K17、K18除外。年齡介乎3至11歲，合資格使用小童八達通的人士，只需於上車時以小童八達通拍卡，活動日該八達通所扣除的車資將設定為$0。

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免費乘車日｜九巴學生優惠 $15搭10程巴士

另外，九巴推出新一期學生專享「買二送一」優惠，由即日起至6月30日，只要於APP內登記優惠、購買及啟動首張九巴月票，然後再連續購買第二和第三張，便可獲贈等同於一張九巴月票票價的八達通增值額，加上政府公共交通費用補貼，每位學生即可用約$15享用1天內搭十程九巴及龍運路線。

免費乘車日｜5大暑期活動推介 玩盡海陸兩地

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免費乘車日｜九巴「夏日賞童遊」活動詳情

日期：

月份日期
7月1、7、14、21、28日
8月4、11、18、25日
9月1日

費用（3至11歲，持合資格使用小童八達通人士）：免費
優惠路線：全港九巴及龍運巴士路線（路線K12、K14、K17、K18除外）

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