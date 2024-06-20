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海外法官辭任︱林定國：沒有海外法官不會「死人冧樓」　法治功勞大部分歸功於本地法官

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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律政司司長林定國。（資料圖片）

近日接連有終審法院非常任法官辭職及退任，律政司司長林定國表示，沒有海外法官不會「死人冧樓」，而海外法官「有人來有人走」很正常，《港區國安法》生效後亦有人加入，而相關制度不設人數限額。

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林定國接受電台訪問時稱，本港各級法院只有終審法院設海外法官，以每年終審庭處理的案件屈指可數，香港維持高水平法治的功勞大部分歸功於本地法官。但他強調，這並不代表沒有海外法官也無所謂，因他們參與審訊有助本港發展國際化法律環境。

辭任終院海外非常任法官的岑耀信日前撰文指，香港法治受嚴重損害，形容香港正由一個充滿活力和多元的地方變成極權。林定國指，自己尊重辭職的岑耀信過去對香港的貢獻，但不認同對方撰文批評47人顛覆政權案裁決「站不住腳」。他續稱，社會珍惜司法獨立，期望法庭無畏無懼審案，相關案件未審結，岑耀信評論案件，無可能不知道會對審案的法官造成壓力。

直接或間接提供資金予潛逃者均有違法可能

政府早前根據《基本法》23條，刊憲指明對潛逃英國的6人實施限制，包括禁止向他們提供資金等。林定國解釋，限制財政支持的目的，是減少對方利用財政資源從事危害國家安全活動，因此不論是直接或間接提供資金都可能違法。

林定國指，部份潛逃到海外人士，以為自己不在香港境內，可以繼續從事危害國家安全的行為，政府當然不能坐視不理，必定運用法例向他們施加一些條款，以減低他們從事危害國家安全行為的能力，減低他們的話語權。

被問到訂閱了6人的社交媒體頻道、追蹤他們的社交專頁有沒有問題，林定國說，市民可以用常理判斷自己是否間接提供財政支持，當中不涉及法律知識，正如他給錢朋友，無理由不知道對方會將錢交予妻子，不可以以此作為辯解。

三名法官審理國安案件較陪審團優勝

《港區國安法》實施近4年，在高等法院審理的相關案件，均不設陪審團。林定國指出，以近日的國安案件可見，法官判案亦面對媒體質疑，靠自身經驗抵受壓力，反問身為普通市民的陪審員如何承受這些壓力，能否做到公道，「就公平審訊而言，三名法官審理案件甚至較陪審團優勝。」

否認《願榮光》禁制令漏招

另外，律政司早前就歌曲《願榮光》禁制令案上訴得直，影片分享平台YouTube其後限制在香港境內瀏覽32條有關被禁制片段連結，不過同一平台仍可搜索到不少版本的相關歌曲。林定國否認律政司「漏招」，強調廣播或表演一首歌，其中帶有煽動目的或誤導他人以為是香港的「國歌」，已是違反禁制令。

林定國表示，禁制令不限於32條影片，即使經過改編，但實際上令人知道是相關歌曲，亦會違反禁令，就算改一個歌詞、一隻字、一粒音，都無法逃避。

當局針對煽動意圖罪行而非特定日子

政府早前以「敏感日子」形容「六四」，被問及悼念「六四」是否成為禁忌。林定國稱，當局並非針對六月四日，而是針對煽動意圖相關罪行，強調不論日子，只要行為構成煽動意圖行為相關罪行，就有被起訴風險。他續稱，例如有人支持港獨、意圖推翻政權就會觸犯法例，而利用某些日子宣揚，則可能為吸引市民注意。

至於警方國安處引用23條，控告一名涉在今年6月12日穿「光時」口號的上衣，及黃色印有「FDNOL」口罩的男子。被問及是否上衣字樣問題，及公開場合舉起「五一」手勢會否觸及紅線。林定國指不是英文字的問題，同樣要視乎環境，並非誇張到不能講及「光時」二字。

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