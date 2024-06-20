美魔女丨50歲陳煒水著登埸零贅肉身段不輸少女　煒哥保持完美身型有秘訣【多圖】

▲ 「煒哥」陳煒完全不像是50歲！

50歲陳煒（煒哥）向來保養得宜，是娛樂圈中出名的凍齡美魔女。煒哥自與陳國強醫生拍拖、結婚後，更見明豔照人，依然充滿魅力！

煒哥在旅遊節目《玩轉深中懶人包》中派福利，大晒零贅肉Body！

陳煒任輕醫美品牌代言人 煒哥拍宣傳照盡展超fit身段

陳煒身段不輸少女

在節目中，煒哥穿上一件頭泳衣在無邊際泳池暢泳，身段絕不輸少女！煒哥又穿上浴袍享受房中的私人風呂，一邊大騷無敵長腿浸腳、一邊欣賞無敵靚景！

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煒哥凍齡有法

煒哥不論樣外貌或身形都Keep得很好，她曾分享其凍齡心得：

1.愛飲湯水及蜜糖水

她早年曾在《煒哥的味道》說：「平日會唔食刺激嘅嘢，皮膚狀態會好啲，飲滋潤湯水係令皮膚光澤嘅根源！」，她亦不時被媒體拍到於街市買料煲湯的照片。此外，她又有每天有喝蜜糖水的習慣，蜜糖蘊含豐富的營養素，更有亮白肌膚的作用。她提醒重點是用暖水沖，不可用滾水沖，否則功效會流失。

2. 清淡飲食

煒哥本身飲食十分清淡，對於高熱量重味精的食物往往是避而遠之。為了令皮膚抗氧化，她亦十分鍾情以沙律蔬菜為主食，而且經常自己下廚，調味方面除糖、鹽、豉油外，不會再花巧落其他調味料。

3. 多行山運動

煒哥認為運動有助出汗令皮膚排出毒素，因此她不時分享運動時的爆汗照，又指「不開工的做運動去」，有時亦會於郊外行山，呼吸新鮮空氣，令自己心情放鬆。煒哥又指在家做「宅女」時，最愛做拉筋伸展運動，尤其瑜伽、普拉提等，塑造完美曲線體態。

4. 勤力護膚

煒哥指護膚如做人，想保持年輕肌膚，一定要選對適合自己的護膚品，並且持續使用。她認為「揀得啱」才是重點，不一定使用貴價的護膚品。此外，她亦崇尚自然，沒有工作的日子，她總是避免化妝，盡量素顏上街，讓皮膚可把握時間休息。

5. 保持平常心

她接受訪問時大方分享扮靚心得，表示心情與肌膚狀態很有關連，她說：「保持平常心十分重要，維持開心心態人都靚啲。」

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