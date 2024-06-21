性病危機丨女子考公務員做體檢揭患梅毒　意外揭發一家3姊弟同中招疑1原因感染

【梅毒／遺傳／傳染／下疳】即使性生活檢點，亦可能會感染梅毒！內地有女子便分享了駭人經歷，指自己、家姐及弟弟3人向來有固定伴侶，惟近日接受身體檢查時，卻驚揭3姐弟皆染上梅毒，而肇禍因由疑是母親懷孕時感染胎兒所致，並指在此之前3人30年來，身體一直都非常健康。

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女事主於小紅書發帖文指，其姐姐早前因要投考公務員，故要通過身體檢查時才揭發事件，3姐弟在此之前身體並無大病痛，30年來皆未有相關梅毒病徵出現。

女事主稱事後自己的丈夫，與姐弟的另一半亦有進行梅毒檢測，慶幸的是另外3人皆證實未有感染。由於大家一向生活檢點，她因此懷疑染病原因是母親懷孕時感染胎兒所致，後來經查問，她的父母亦承認年青時曾感染了梅毒。

反正現在肯定的就是我爸媽在生第一胎我姐的時候就有梅毒了， 可是那個時候醫院沒有檢查梅毒。

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梅毒可經母胎傳染

根據衞生防護中心表示，梅毒是由「梅毒螺旋體」所引起的傳染病。潛伏期由九至九十日不等。主要經三種途徑傳染，即性接觸、母胎傳染(即在母親懷孕時經母體傳給胎兒)，以及其他非性接觸的途徑，例如共用針筒。現時大部份梅毒病患者是通過性接觸感染的。梅毒可以由孕婦傳給胎兒， 引致胎死腹中、胎兒先天性梅毒及其各種後遺症， 如失明、失聰等。

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就個別性病而言；梅毒方面，現時每一個懷孕的婦女，在衞生署或醫管局轄下進行的產前檢查中，都會包括梅毒的血液測試。若能及早發現有梅毒潛伏感染， 又能夠及早醫治，則可以防止梅毒傳染給下一代，而無需進行人工流產。

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