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盧寵茂：以身作則「有仔趁嫩生」　林琳：不是人人似局長金童玉女廿幾歲結婚讀書一鑊過

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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林琳發言時，情緒頗為激動。(立法會直播截圖)

立法會今日討論「支援輔助生育政策」議員議案，建議政府延長儲存卵母細胞10年的期限、加大公營醫療機構提供試管嬰兒門診或生育評估門診服務的名額等。醫務衞生局局長盧寵茂話，政府鼓勵夫婦在最佳育齡期及早生育，以增加成功機會，雪卵等輔助生育方法有風險。他更話，冷凍卵子無辦法逆轉女性生理上生育年齡限制，是「種子與土壤」問題，「保存到種子，但土壤已經隨着年齡改變」；自己對「有仔趁嫩生」，是以身作則，身體力行。說法惹來透過雪卵後受孕的民建聯立法會議員林琳不滿。

提出議案的林琳發言回應盧寵茂時，情緒頗為激動，她話，「原來是因為我土壤唔好，所以生唔到仔。」她批評盧寵茂說法，對女性有很大打擊，「你跟他們說，明明有得生，只是因為你身體土壤問題，如果你生唔到仔，唔該你早點去生，自然去生。」她反問：「18歲讀書點樣生仔呀？」她坦言，香港遲婚是現實問題，「唔係人人都可以好似局長金童玉女20幾歲結婚讀書一鑊過。」

葉劉：「有仔趁嫩生」對很多職業婦女是諷刺

身兼行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀話：「我亦都向盧局長說『有仔趁嫩生』，對很多職業婦女是諷刺。」她說，自己39歲才生第一個小朋友，是透過生殖科技，這類父母最緊張小朋友。

不過，盧寵茂有話，政府的政策目標是用輔助生育技術協助有意生育，但在醫學層面上面對生育困難的夫婦，協助達成生育的願望。他說，遇上受孕問題的夫婦可先向醫管局轄下的普通科門診、私家醫生或香港家庭計劃指導會求診，醫管局轄下九間公立醫院設有婦科專科服務，為有需要人士提供輔助生育服務，當中瑪麗醫院、威爾斯親王醫院和廣華醫院可提供體外受精服務，現時醫管局每年共提供1 100個體外受精的輔助生育公營資助服務名額。公營醫療機構於2019至2023年已為16135對不育夫婦提供21283個輔助生育服務治療周期。

除了醫療措施，盧寵茂話，早結婚、早生育不是醫療方面的問題，會與民政及青年事務局局長麥美娟講：「看看會不會有政策做到這方面，內地在這方面做很多，在公園、公共地方做媒人的工作。」議案經議員陳家珮、梁毓偉及李鎮強修正後，獲得舉手通過。

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