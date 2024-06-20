非禮女童｜涉藉檢查煤氣入屋非禮鄰居7歲女兒　男警罪成還押7.5判刑

35歲休班男警涉協助7歲女童回家後，再以嗅到煤氣味為由，入屋非禮女童。男警早前否認非禮罪，經審訊後今（20日）於粉嶺裁判法院被裁定罪成。裁判官裁決時指，被告證供並不可信，被告稱因懷疑煤氣洩漏，而進入女童家中檢查說法有欠基礎，認為被告持不軌意圖進入女童家中，強調執法人員犯案的後果會比一般人更嚴重，還押被告至7月5日判刑，其間分別替被告及事主索取背景報告及創傷報告。

被告梁桂鋒（35歲），案發時為警員，否認1項非禮罪，控罪指他於2023年9月20日，在葵涌某單位內猥褻侵犯女童X 。

裁判官裁決時指，被告供稱因嗅到X家中有煤氣味而入屋檢查，X稱遭被告肆意非禮胸部及下體。裁判官指，X母曾提及出門時會確保關掉煤氣，故被告因懷疑有煤氣洩漏，而進入X家中的說法有欠基礎

裁判官又指，X供稱被告案發時侵犯她，又對她稱「你好肥啊，我好鍾意你，可唔可以再摸你」。X在盤問下未有動搖，其母供稱X事發後曾擊打馬桶發洩，家中閉路電視片段亦錄到相同聲音，故裁判官認為X與母親均是誠實可靠證人。

被告自辯時曾提及因手部受傷，以及疏忽而導致幼子受傷，故案發當日心情憂慮。裁判官則認為醫療報告顯示被告幼子屬「輕微頭部受傷」，與被告所指的情況或有出入，故被告心情未必如他所形容般憂慮。

裁判官續指，閉路電視片段顯示，被告多次於走廊徘徊，質疑被告若擔心幼子情況，何來心力擔心X，認為被告證供並不可信，並持不軌意圖進入X家中，裁定罪成。

代表律師求情時指，被告背景良好，於警隊亦有良好表現。案發時被告除了兒子受傷外，工作上亦出現狀況，以致精神緊張。代表律師又指，本案源於X尋求被告協助，反映被告並非有預謀犯案，事件屬單一情況。

裁判官則表示，執法人員犯案的後果會比一般人更嚴重，將被告還押至7月5日判刑，其間替被告索取背景報告，以及替事主索取創傷報告。

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