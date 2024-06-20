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破．地獄丨許冠文黃子華相隔32年再合作　探討生死重新反思人生

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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許冠文與黃子華自1992年《神算》之後，在2018年《棟篤特工》雖然同片出現但沒甚對手戲，所以新片是《破．地獄》他們相隔32年後真正再在電影合作。

在今日（6月20日），電影公司宣布，《破．地獄》落實於11月14日上映，同時發放的先導預告，可見許冠文正在靈堂進行破地獄儀式，黃子華則在燒衣爐旁若有所思，預告中幾句對白：「香港嘅殯儀（行業），係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街、『武』嘅係喃嘸……」已點出《破．地獄》是香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品。

在《破．地獄》預告片末段，子華與Michael相對而坐，Michael語重深長的道出：「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」配合海報中兩人在義莊前倚門而站，氣氛莊嚴而具濃厚故事感，道出「生死從不由己定，人身難得度眾生」的訊息，更帶來無限想像的空間。

【破·地獄】許冠文黃子華兩代笑匠合作　憶當年找黎明做《神算》男二原因

許冠文與黃子華合演新片《破．地獄》。

子華不斷長知識

在黃子華的眼中，破地獄是香港的一種獨特文化與表演方式，值得細賞及重視，稱：「我的人生中，曾親眼看過幾次破地獄，近距離見到師傅在面前噴火、弄劍，我想不到還可以在其他甚麼地方，看到這麼特別的告別儀式！在電影《破．地獄》裡，不但呈現破地獄這個儀式，更透過整個內容豐富的香港殯儀行業，去探討生死這件人生最大的事。」

子華透露，劇組做足資料搜集，令他不斷長知識，說：「譬如為先人化妝，並不是隨便畫兩畫這麼簡單，當中有很多學問，我好慶幸參與一部做了很多資料搜集、如此真實的電影！」

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許冠文被劇本打動

同樣地，Michael亦被《破．地獄》的劇本所深深打動，尤其是涉及生死的部分，表示：「首先，有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一位朋友說再見，站在道教立場，他（她）離開了，我還要面對餘下的人生，如何處理呢？所以，每次離開殯儀館，無論對先人、生人，都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生，理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生，把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」

能與子華及Michael合作，衛詩雅（Michelle）形容感覺兩極、既開心又痛苦：「當然好榮幸與子華及Michael合作，加上劇本非常好，拍得很愉快！但那邊廂因為角色的遭遇，令我必須隔離自己專心準備演出，導致面對大好機會，都不能經常跟兩位前輩取經偷師，內心十分掙扎！」

談到生死，Michelle表示：「戲中角色的經歷和真實的我有著很大距離，但幸好劇本給予充分空間和指引讓我去投入其中，拍完令我對家人與摯親、甚至看待生死都有新的領會，希望觀眾都會有同感。」

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