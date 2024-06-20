新店速報｜黃竹坑city'super精品超市開幕　消費滿額送Anya Hindmarch環保袋

▲ 性價比高的Meal Deal，可以$138起選購「三餸一湯」食材組合，包括中式健康湯水包、每天新鮮到店的中式菜類和優質肉類/魚類，隨時烹調出一頓大廚食材級別的家常便飯。

黃竹坑THE SOUTHSIDE正式試業，5層商場百多間商戶包括戲院、食肆及零售美食等，將為南區帶來新氣象。當中位於3樓的city'super neighbourhood，更以全新社區店作招徠，打正旗號要把高品質的環球美食融入生活日常。

▲ 有80多年歷史的江田畜產位於日本宮崎縣，所出產的無添加和牛是和牛界中的殿堂級寶藏，主理人特別來港推介。

作為南區首家大型精品超市，city'super neighbourhood除了可購買多元食材烹調家常便飯外，採購團隊每月更會細選一系列物超所值的產品集結成Top Picks，當中有以$138便可買齊湯包、蔬菜、肉類及魚鮮的組合，大可解決每天為買甚麼餸菜而傷腦筋的煩惱。此外，亦提供每日逾千款用品以「社區尊享價」登場，並推出南區3小時送遞服務及午、晚餐上門送餐服務。

▲ 快捷美食（Ready to Eat）專區內的日本品牌RF1，主打健康創意沙律，全新菜式燒美國牛肉配芥末薯仔沙律。

因應區內學校林立，店舖會定期舉辦親子及教育活動，包括綠色生活教育店舖導賞、小店長體驗班及食品安全、營養與生態圈關係的工作坊等。

▲ 東京名物海苔弁，於白飯上鋪上一層海苔再配上烤魚炸物等主食，兩款海苔弁以來自「海 」和「山」的物產作主題︰西京三文魚海苔便當及醋味噌烤雞海苔便當。

店內特別為小朋友而設的至營童食（Good for Kids），則提供一系列能同時滿足孩子挑剔的味蕾的健康營養食物，當中有來自西班牙的Smileat 100%有機零食、來自英國Daylesford有機農場的獲獎雞蛋，以及一星期數次從日本空運抵港的農產品及新鮮時令水果，開業期間特別推介大分縣和泉農園香印提子、佐賀縣 Citrus Plus農園溫室蜜柑、宮崎縣川崎農園芒果、熊本縣肥後蜜瓜和熊本縣小玉西瓜。

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city'super neighbourhood

地址︰黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 3樓308-313號鋪

營業時間︰10am-10pm

備註︰即日至7月5日於店內單一消費淨值$1,000或以上，即可獲Anya Hindmarch x city'super綠色Universal Bag（原價$130）。

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