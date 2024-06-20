MIRROR成員丨Christy連環被爆黑歷史　Frankie首開腔護女友非小三

▲ Frankie首開腔護女友。

人氣組合MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy身份曝光後，近日網上連環爆出Christy的黑歷史，指女方不但感情生活混亂，又自言專做小三，令不少「皮寶寶」都替偶像擔心，認為Christy感情關係很複雜，叫他要小心處理。

MIRROR成員｜傳Frankie孖女友遊泰繼續甜蜜 Christy昔日言論今日中晒「回力鏢」

自認做小三

今日網上再爆出截圖，當中Christy自認做小三，更公開與該男士合照，發文表示覺得「正印女友」很慘：「其實我真係志在有個人陪下我周圍去，我都覺得做佢條女真係好X陰公，佢哋仲要就嚟五周年，繼續若無其事咁慶祝扮恩愛。我玩厭之後一定會爆比佢條女知，再咁畀人呃落去真係好慘，即管睇吓邊個識玩啦。」

隨即引起大批網民批評，更心痛Frankie，然而面對眾多網友攻擊女友，Frankie亦終於首度開腔，在社交網發長文力證女友非小三。

▲ Christy自認做小三。

為女友「護航」

他發文：「最近一啲有關我私人生活嘅報道，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感情結束後，先正式開始依家呢一段關係，希望大家唔好再作猜測。」

Frankie自言心態有所改變：「以前嘅我，唔了解自己好睇嘅地方，喺舞台放鬆唔到，冇信心。我開心大家最近睇到我嘅轉變，睇到我自信咗，開朗積極咗，打開咗自己，俾到更多好睇嘅自己大家睇。我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變我感受到，我知道大家都感受到。」

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做好自己

最後他亦有向粉絲承諾會繼續做好自己：「感謝你哋嘅體諒同支持。我會繼續進步，繼續做好，成為一個更好嘅自己，去報答所有皮寶寶同支持我嘅你哋。再次感謝大家。」

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