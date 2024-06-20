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貸款詐騙｜涉詐騙政府貸款共涉逾3,000萬元　警拘23人搗破兩詐騙集團

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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警方瓦解2個詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團。（曾秋文攝）

警方瓦解2個詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團。東九龍總區重案組第3隊總督察蘇家輝表示，一個詐騙集團在2021年8月至2022年9月期間，透過網上向銀行提交20份以個人名義申請的「百分百擔保特惠貸款」，涉及160萬元。

集團隨機致電市民，聲稱提供低息貸款，要求申請人提供身份證副本和住址證明，指用作借貸。並用該批資料製造虛假銀行文件和工作證明代替申請人在網上申請貸款，收取5000至2.5萬元的手續費。

警方瓦解2個詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團。（曾秋文攝）

另一個詐騙集團在本年2至3月向銀行提交4份公司名義申請的特惠貸款，涉及共3000萬元，最大一宗貸款為820萬元。集團透過網上平台聲稱提供一站式貸款申請服務，並租用佐敦和灣仔的商業單位，安排沒有營運公司的借貸人成為空殼公司董事，製造虛假銀行文件，配合虛假強積金供款紀錄，假裝聘請多名員工以騙取政府貸款。此外為有營運的公司製造虛假文件借貸，收取2萬至9萬元手續費。

警方經入調查後展開代號「虎道」行動，突擊搜查多個處所，拘捕23人，當中9人是集團主腦和骨幹成員，部分人有黑社會背景，行動中檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡和現金，並成功攔截2690萬元的騙款。

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