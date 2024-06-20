愛國教育｜六成受訪者指愛國展品內容不足　工聯會倡設「愛國主義教育基金」

▲ 工聯會今天公布其弘揚愛國主義教育倡議暨問卷調查結果。（工聯會fb圖片）

政府「愛國主義教育工作小組」4月正式成立，工聯會今天公布其弘揚愛國主義教育倡議暨問卷調查結果，當中有近六成市民認為，現時康文署博物館的展覽中，弘揚愛國主義及講解國家歷史的內容並不足夠。 工聯會提出13項建議，當中包括將愛國主義的元素加入不同科目教材編寫、設立「愛國主義教育基金」等。

工聯會的問卷調查於6月8日至13日進行，共收到1471份回應，分別對工運歷史、各類展覽、抗戰歷史、國家軍事裝備等對弘揚愛國主義教育表達看法。

立法會議員陸頌雄指出，問卷調查中，超過九成的回覆者對於最新國家軍事裝備模型來港展出，表示有興趣及非常有興趣；同時，有超過九成回覆者認為國家軍事裝備在固定地方長期展示，對弘揚愛國主義教育有幫助。

立法會議員郭偉強則指，有超過五成回覆者認為需要積極舉辦更多香港愛國工運歷史的展覽，甚至有四成回覆者認為必須加倍積極舉辦，兩者加起來超過九成，顯示出公眾對於愛國工運展覽的需求迫切。

工聯會會長吳秋北表示，他近日向全國人大提交《關於國家支持香港舉辦軍事裝備展覽等建議》，將調查問卷中所反應的市民心聲反映給國家，爭取日後能在香港舉辦國家軍事裝備（模型）展覽，增強港人對國家發展的認識，增強民族自豪感。

工聯會又提到，適逢明年是省港大罷工100周年，建議政府就進行香港工運史料彙編，增強市民對香港歷史的認知和去殖化。另外，工聯會建議提高教師對愛國情懷和參與愛國主義事業的要求、資助愛國團體開發愛國教育資源等，部分建議已提交予「愛國主義教育工作小組」作研究。

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