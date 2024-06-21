明星成長｜Tyson Yoshi英文成績差被放洋　靠3招學好英語考入英國設計大學

▲ Tyson Yoshi被父母放到英國留學，到當地就靠自己學好英語。

【Tyson Yoshi/豪宅/保時捷/布萊頓大學/女友Christy】現年29歲紅遍台灣及香港兩地的歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近日喜事重重，在演唱會向女友Christy求婚成功，又把「粗口車事件」轉化為正向教育，聯同學校展出學生設計得獎設計車。雖然Tyson Yoshi被指家底豐厚是富二代，但一直努力讀書及發展音樂事業。Tyson Yoshi畢業於英國布萊頓大學（University of Brighton）主修室內建築設計，英國留學期間愛上R&B文化，決心發展音樂事業。

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雖然Tyson曾否認係富二代，但其實一直被爆出他家底豐厚，不只擁有兩部名車還曾與父母同住市值逾6,000萬元的鴨脷洲豪宅。早前Tyson印有粗口字眼的保時捷在街頭停泊，引來主教總堂區學校的小學生注意，事件發展成「Tyson Yoshi X 天主教總堂區學校《文字的魔力》展覽」，請學生發揮創意裝飾車身，勝出的作品畫在Tyson Yoshi朋友借出的跑車上，並於上星期展出。

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「粗口車」本來是一件負面的事，但最後卻轉化成一個正向教育，天主教總堂區學校校長宗藹雯說：

事情不一定非黑即白，中間都有很多不同顏色。自己分析事情是否正確，若是不正確可以如何令它變得更好或正確，都是一個（教育）過程。

▲ Tyson Yoshi畢業於英國布萊頓大學（University of Brighton）主修室內建築設計。

Tyson Yoshi︱留學英國下苦功3招學好英文

Tyson家底富裕，與父母住市值逾6,000萬元的鴨脷洲豪宅，加上擁有兩部名車，自小留學英國，但其實他從小抗拒學英文，英文考試時常唔合格，父母為了讓他說得一口流利英語，遂送他到英國留學，在當地的Sedbergh School寄宿學校長大。

人在他鄉，就要適應當地的文化，當時他咬緊牙關學好英文，學習當地人的英語發音及文法，當聽不到別人的句子後，唯有不斷要求對方重複句子，或直接問句子的意思，靠著努力英文大躍進，也在當地居住近十年。



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Tyson Yoshi︱入讀英國設計大學

他高中畢業後，考入起源於1859年、歷史悠久的布萊頓大學（University of Brighton）主修室內建築設計，布萊頓大學以藝術設計學科聞名世界，時裝設計、建築和平面設計是學校的王牌學科，時裝學院更多次被人氣時裝網站《Fashionista》列為全球最佳50所時裝學院之一。全英國約有130多間大學，而布萊頓大學在2024年QS英國排名第64名。

學費方面，據學校網稱，2024-2025年度全日制國際學生的標準學費分3大類，課程費用英鎊£15,900（約港元$157,857）、實驗室或工作室課程£15,900至£16,900（約港元$157,857至$167,785）還有實習課程£2,280（約港元$22,636）。

Tyson Yoshi︱畢業向興趣發展

不過Tyson Yoshi畢業後沒有成為一名室內建築設計師，而是成為一名歌手，因為中學時期的Tyson Yoshi已非常着迷R&B音樂，但因為當時學校主攻運動，為配合學校文化，自己亦向運動發展，隱藏原本對音樂嘅興趣，但正因為此經歷，令後來Tyson Yoshi更懂得「做自己」最重要，奠下成為獨立音樂人的道路。

上大學後，Tyson開始接觸不同種族的人，發現世界很大，Tyson Yoshi說 : 「無論你的興趣多怪，也可找到一群朋友跟自己一起怪下去」。除了音樂外，他也是健身愛好者，早前與2位好友合資7位數字開健身室，正式榮升老闆。

Tyson Yoshi︱教育是認為不正確的事變得正確

早前在溫哥華個人演唱會成功向女友Christy求婚的Tyson，在《文字的魔力》展覽中表明自己喜歡小朋友，亦有計劃生育下一代，未來也想寫歌給小朋友。至於教育方面，他表示會學習宗校長處理此事的方式，將原本被認為不正確的事變得正確。

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