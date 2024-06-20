天水圍Tesla車禍｜18歲乖乖女遭車撞延醫2日不治　父母忍痛捐器官遺愛人間

【天水圍車禍／天水圍奪命車禍／天水圍Tesla車禍/Tesla／張詠嫻／不治/器官捐贈／遺愛人間】本周一（17日）天水圍港鐵站對開馬路發生嚴重車禍，18歲少女張詠嫻過馬路時，被一輛藍色的Tesla猛撞後，送院搶救，可惜留醫兩日延至昨午（19日）終告不治。為了繼承愛女生前樂於助人的性格，詠嫻雙親決定捐出女兒的器官遺愛人間。

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意外後，有涉事的影片於網上流傳，可見涉事私家車駛至時，碰巧女生過馬路，前者收掣不及將女生撞倒並凌空拋飛，重創倒地。而被撞到的18歲張詠嫻其後被送往到屯門醫院搶救，情況一直危殆，延至昨日（19日）下午1時30分宣告不治。

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詠嫻的父母於意外後接受傳媒訪問時稱，一家都是虔誠基督徒，詠嫻生前熱愛畫畫，亦是「乖乖女」，不但勤奮好學，又樂於助人，更與同學關係相當好。為了貫徹女兒生前樂於助人的性格，他們於是決定將愛女的器官捐出遺愛人間。

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由詠嫻開設IG專頁，可見其生前多幅晝作，其中一幅3月時因生日而創作的開心少女，旁邊她亦留言道:

唯一送俾自己嘅一份禮物，迎接新一歲，能夠每日開開心心，做個開朗嘅人已經足夠。

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