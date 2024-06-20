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裝修改造｜792呎全屋三尖八角難放傢俬　4招變大收納空間提高實用性

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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792呎全屋三尖八角難放傢俬，4招變大收納空間提高實用性。

【香港奇則/HOY TV/空間大改造/樓盤/鑽石形/裝修改造】香港奇趣多，連樓盤都充滿「奇則」，令裝修時相當頭痕。HOY TV節目《香港奇則3》介紹了一個實用面積792平方呎的單位，雖然屋內空間大，但原圖則有斜牆、多橫樑、更有三角形廚房空間，看起來三尖八角，重點是難以擺放傢俬電器，令空間感大跌。設計師拆解奇則裝飾設計，巧妙用了4種方法，令「奇則」也變得實用美觀。

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792呎全屋三尖八角難放傢俬。（HOY TY截圖）

裝修改造｜飯廳有角斜牆 主人房呈鑽石形

單位位於西半山，實用面積792平方呎，3房2廳兼有套房，但這個圖則看似一隻短靴，飯廳有一幅45度角斜牆，鞋頭的三角位置是廚房，主人房更呈鑽石形，難以擺放衣櫃、雪櫃等大型傢俬電器。設計師Joe表示，原則三尖八角之餘更有3道主力牆，不能隨意改動間隔，而且室內又多橫樑，坦言要改造這個單位並不容易。

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裝修改造｜暖和與冷色調之間

設計師運用了大量奶油色系，給人柔和舒適感覺，但因色系較女性化，設計師透過木材金屬，平衡兩者之間的色系︰如牆畫帶一點灰調，可以帶出中性的感覺。另外，如全屋單漆上奶油色會較單調，所以設計師配上一些壁畫和藝術品作點綴，會予人較為豐富的感覺。設計師特意為客飯廳牆身打造成壁畫，使空間感變大，如大自然般的感覺。他先用電腦繪圖版然後打印成牆紙，再到現場貼上，這種方法可以加快完功進度。設計師透露，打印牆紙比起人手繪畫，相對經濟實惠，792平方呎全屋設計及裝修工程費用總額約120萬。

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裝修改造｜4招變大收納空間提高實用性

  • 1. 拆牆改門以櫃間牆

原則一共有3幅主力牆，有2幅位於屋的正中間及浴室與主人房，飯廳與客房之間則有一幅45度牆身，這牆比較闊，又不能拆掉，因此設計師運用儲物櫃拉長牆身，同時利用隱藏門遮蓋走廊以修飾45度牆，拉直牆身即可改為長方形廳，空間就會實用得多。

  • 2. 梗廚變開放式擴大面積

廚房原則是三角形，還有儲物房霸佔了部分空間，變得相當難擺放雪櫃。設計師將飯廳及廚房之間的牆壁拆卸，梗廚裝修改為開放式廚房，將廳的空間感擴大，廚房亦變得實用。另外，儲物房則繼續保留只縮小了面積，讓廚房有更多活動空間。廚房有一道橫樑，設計師就用了假天花來遮蓋，而吊櫃、備餐桌的角位則造成弧形處理，令空間線條更柔和順滑。

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  • 3. 縮短走廊增空間感

原則進入房間的走廊又長又闊，浪費了不少空間。設計師將走廊縮小，穿過客廳的隱藏門直接通往3間房和浴室，騰出更多空間來設計主人房及浴室。

  • 4. 三角衣櫃修飾鑽石形房

主人房為鑽石形，客房有兩面主力牆，一幅連接浴室；另一幅牆則用三角形衣櫃遮蓋後面45度斜牆，使睡房看起來變得方正。設計師運用雲石紋的牆布作為床頭牆壁畫，同樣由設計師用電腦繪製再打印而成，不過為了呈現紋理的細緻度，金色和銀色部分都是人手現場彩繪加工，增加立體感。套廁的浴缸也有一幅雲石壁畫，由現場人手繪，以環保物料打造，中間綴有999金金箔，盡顯優雅奢華感。

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