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間歇性休眠丨陳凱詠新歌道出生活辛酸與無奈　JACE：唔好逼自己正能量

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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JACE陳凱詠推出抒情歌《間歇性休眠》。

以獨立身分回歸樂壇的JACE陳凱詠，繼早前推出破格妖艷作《百妖夜行的修行》後，今次從派對的喧囂返回自己的內心空間，帶來本年度最真摯動人的抒情歌曲《間歇性休眠》。

這首歌背後蘊藏著她作為獨立歌手的真實寫照，道出生活的辛酸與無奈，並於今日（6月20日）正式上架，MV亦同步推出。

百妖夜行的修行丨陳凱詠新歌MV扮蛇妖扭纖腰　JACE赴台灣《想見你》廢墟取景感不適

JACE陳凱詠推出新歌《間歇性休眠》。

歌詞直擊人心

《間歇性休眠》由首次合作的謝芊彤譜曲，並邀得同樣是首次合作的陳詠謙填詞，編曲及監製則由蘇道哲擔任。

歌詞方面更是直擊人心，道出了在城市追尋理想的辛酸與無奈，「無止境的疲勞 無方針的藍圖 行不通的每段路」，字字句句都是JACE的真實寫照。

新歌的靈感來自於蛇的冬眠，JACE表示：「蛇需要冬眠，人其實也應該有休眠的時間，以逃離現實的休息。」成為獨立歌手後，JACE發現自己需要處理的事務，遠比想像中多及繁瑣。

JACE陳凱詠推出新歌《間歇性休眠》。

感到身心俱疲

除要為下一場演出排舞，還要計算每場演出舞者的預算，與曲詞編監、MV導演、網上發行商、宣傳等不同合作單位協調。尤其最近正值交稅季節，JACE甚至會自己處理強積金（MPF）事宜，與各位打工仔一樣，自己準備好所有文件進行減稅。更崩潰的是，有次當她在排舞時，休息途中還接到MPF代理的電話，要求她補交文件，令她感到身心俱疲。

儘管JACE一向為人外向、樂觀，但原來也有讓她感到疲憊的事，她坦言：「唔好逼自己要正能量咁面對，順其自然咪又會好返。」

MV別出心裁

她認為，當自己處於低谷時，其實不應強迫自己正面，而是要學會接納負面情緒，給自己一個喘息的空間，稱：「生活中難免有疲倦的時候，我們不可能時時刻刻都保持樂觀。當感到疲憊、沮喪時，不妨讓自己休息一下，好好感受那些情緒，不要急於擺脫它們。充電過後，再重新出發。」

MV方面亦別出心裁，特意邀請一位在日本生活的小女孩出演，展現一個普通人的生活寫照。

在MV的最後，JACE更以客串的形式出現，閱讀著小女孩寫給她的信。這封信代表著《間歇性休眠》所訴說的故事，不僅是JACE的親身經歷，也是每個人的生活縮影。透過這個創新的MV呈現方式，JACE希望能讓更多人感受到這首歌的意義，知道自己並不孤單。

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