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薛凱琪樣貌丨Fiona生圖曝光力證無醫美　42歲薛凱琪被讚逆齡：完全不老

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 46 分鐘前

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薛凱琪生圖曝光！

現年42歲的薛凱琪（Fiona）早年轉戰內地發展，先後參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》及《無限超越班》，在內地甚為吃得開，更被內地粉絲譽為是「香港最後一個少女」。

生圖夠自然打破整容傳言

薛凱琪不時於社交網晒自拍照，惟多次被狠批P圖太勁，變成網紅樣，日前她於北京欣賞莫文蔚演唱會，歌迷拍下短片上載小紅書。

從片段中可見，無美圖的薛凱琪樣子自然，連頸紋也看到，少女Fi獲網民留言大讚：「毫無醫美痕跡，但也不老」、「真的好漂亮啊！比我還要像二十幾歲」、「也不知道港台星是怎麽抗衰的？毫無醫美痕跡，但也不老」等。

明星造型｜薛凱琪最新綠色眼妝惹兩極反應　有人狠批眼腫有人讚似仙子

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百變Fiona丨薛凱琪晒婚照成焦點　曾被指似長頸鹿Fiona自嘲回應EQ高

P圖過度迎合「內地文化」

薛凱琪於2003年以歌手出道，同時在影視方面雙線發展。初出道的她青春少艾，有著超可愛的包包面，清純仙氣look俘虜萬千少男。

雖然多次被指頸部過長，被網民攻擊如「長頸鹿」，但Fiona也鬆容面對。可是近幾年Fiona惹來整容疑雲，被指外貌「進化」或「變樣」，曾先後跟謝安琪、鄭裕玲以及范冰冰撞樣，但亦有人認為是P圖過度的「內地文化」所致。

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