經營環境｜港商指疫後家電生意跌3成須劈價促銷　零食公司促內地客免稅額升至10萬元以上

▲ 港商指疫後家電生意跌3成須劈價促銷，零食公司促內地客免稅額升至10萬元以上。（廠商會提供）

疫後全球經濟疲弱，港商的生意面臨多方面挑戰，有經營家電業務的企業表示，內地家電售價低，部分網購平台提供送貨上門及售後保養服務，令其公司的生意減少，現時主力開發自家產品，以應對挑戰。另有零食公司指，內地旅客來港消費的免稅額只有5,000元，大大限制他們的購物意欲，促放寬至10萬元以上。

昇鋒國際有限公司董事梁湘東表示，其公司主力經營家電業務，疫情期間港人需要在家抗疫，生意一直平穩地增長，但自從通關後港人蜂擁外遊，加上全球經濟低迷亦令海外地區的需求下降，導致公司生意下跌2、3成，因此該公司也要力爭求變，多研發自家產品及降價以提高銷量，如新一代加入防水功能的抹窗機，售價由疫情期間逾3,000元降至2,000多元，跌幅2至3成。

僑豐行有限公司主力經營零食代理及批發業務，並自創EDO等多個自家零食品牌，公司行政總裁黃偉鴻表示，現時內地旅客來港消費的免稅額過低，只有5,000元，嚴重限制他們的購物意欲，認為鄰近地區如海南的免稅額都有10萬元，促請中央放寬至10萬元以上。

今年是中華人民共和國成立75周年、香港回歸27周年，同時是廠商會創會90周年，廠商會推出十多項慶祝活動，包括七一冠名贊助賽馬賽事、9月舉行慶祝晚宴、今年工展會設立回顧展覽。

廠商會今日（20日）舉行記者會，公布慶祝活動詳情。今年7月1日廠商會在當日冠名贊助賽馬會其中一場賽事，舉行「廠商會90周年賽馬紀念盃」，與市民一同慶祝。為慶祝該會創會90周年，將於9月12日舉行慶祝晚宴，並邀請到行政長官李家超出任主禮嘉賓。

今年工展會將向90歲的入場人士贈送禮品包；廠商會「工展顯關懷計劃」會透過慈善團體，向900名基層市民發放每人港幣$300現金券，與民同樂。場內將會設置回顧展覽，展出該會及社會90年間的變遷，並會設有大型生日蛋糕裝置讓市民打卡。

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