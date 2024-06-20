廣華停電｜14樓病房病人：被火警聲嘈醒以為演習 求診家屬對停電感憂慮

▲ 9樓的手術室下午鮮有醫護人員及病人出入。

廣華醫院新大樓昨日晚上7時發生停電事故，長達更50分鐘，有病人於進行手術期間停電受影響。醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局會成立專責小組調查。

記者今日(20日)下午到廣華醫院視察，逗留近一個小時，9樓手術室及深切治療部均未見有病人出入，多名醫護人員亦指不便評論事件亦有醫護指停電時已經收工離開大樓。現場有維修電梯人員進行工程，由於廣華醫院仍在進行第二期重建工程，不少地盤工友亦於新大樓出入。

當時正在14樓的腦神經科病房留院的余先生向TOPick表示，自己被響起火警聲以及有警告燈亮起，持續近一小時，當時病房有點嘈雜，惟護士亦不為所動，加上電源亦維持正常，因此亦繼續休息。

停電時正值探病時間，有留院長者的家屬表示，當時正在病房照顧家中長者，聽到火警鐘響，護士表示「了解下咩事」，但未有疏散，而病房內電視等電器均運作正常，長者如常於今日出院。

同樣是陪同年長親戚到廣華醫院求診的郭小姐則表示，對事件感到擔心，「(醫院)有咩緊急的情況，難以想像，何況更是新大樓。」

議員：新大樓開幕大半年即發生事故 認為不能接受

九龍西立法會議員梁文廣非常關注事件，認為事件不能接受，促請院方必須加強日常電力設施的維護工作，提升其可靠性，確保電力供應時刻正常。

梁文廣指，今次廣華醫院的電力事故波及正在進行的手術，最嚴重可能會影響病人生命安全。為安全起見，醫院方面安排部分非緊急手術延期以進行電力檢查，惟現時公立醫院手術排期時間頗長，手術改期會對病人及家屬帶來困擾。

梁文廣表示，重建後的廣華醫院第一期於2023年尾開幕啟用，至今只是約大半年就已經發生嚴電力故障，過去亦曾經出工程質量問題，情況實在令人擔憂。因為廣華醫院重建大量引入新資訊科技支援醫療工作，如5G手術室加強遙距醫療應用等，可靠的電力系統對醫院運作非常重要。



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