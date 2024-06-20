廣華停電｜14樓病房病人：被火警聲嘈醒以為演習　求診家屬對停電感憂慮

▲ 9樓的手術室下午鮮有醫護人員及病人出入。

廣華醫院新大樓昨日晚上7時發生停電事故，長達更50分鐘，有病人於進行手術期間停電受影響。醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局會成立專責小組調查。

記者今日(20日)下午到廣華醫院視察，逗留近一個小時，9樓手術室及深切治療部均未見有病人出入，多名醫護人員亦指不便評論事件，有醫護亦指停電時已經收工離開大樓。現場有維修電梯人員進行工程，由於廣華醫院仍在進行第二期重建工程，不少地盤工友亦於新大樓出入。

當時正在14樓的腦神經科病房留院的余先生向TOPick表示，自己被響起火警聲以及有警告燈亮起，持續近一小時，當時病房有點嘈雜，惟護士亦不為所動，加上電源亦維持正常，因此亦繼續休息。

停電時正值探病時間，有留院長者的家屬表示，當時正在病房照顧家中長者，聽到火警鐘響，護士表示「了解下咩事」，但未有疏散，而病房內電視等電器均運作正常，長者如常於今日出院。

同樣是陪同年長親戚到廣華醫院求診的郭小姐則表示，對事件感到擔心，「(醫院)有咩緊急的情況，難以想像，何況更是新大樓。」

議員：新大樓開幕大半年即發生事故 認為不能接受

九龍西立法會議員梁文廣非常關注事件，認為事件不能接受，促請院方必須加強日常電力設施的維護工作，提升其可靠性，確保電力供應時刻正常。

梁文廣指，今次廣華醫院的電力事故波及正在進行的手術，最嚴重可能會影響病人生命安全。為安全起見，醫院方面安排部分非緊急手術延期以進行電力檢查，惟現時公立醫院手術排期時間頗長，手術改期會對病人及家屬帶來困擾。

梁文廣表示，重建後的廣華醫院第一期於2023年尾開幕啟用，至今只是約大半年就已經發生嚴電力故障，過去亦曾經出工程質量問題，情況實在令人擔憂。因為廣華醫院重建大量引入新資訊科技支援醫療工作，如5G手術室加強遙距醫療應用等，可靠的電力系統對醫院運作非常重要。



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