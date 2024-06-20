好去處丨The Henderson打造全新地標　3米高天鵝進駐甲級商廈

▲ 氣球天鵝（紅色）

恒基兆業地產打造的香港全新地標、中環超甲級商業項目The Henderson，進一步將扎哈・哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）的設計概念由大廈延伸至室外公共空間，打造全亞洲首個扎哈・哈迪德雕塑公園。

而The Henderson 已獲國際頂尖企業相繼承租，包括藝術及奢侈品拍賣行佳士得之亞太區總部、國際投資公司凱雷及瑞士高級製錶品牌愛彼等。

The Henderson為全港首個由扎哈・哈迪德建築事務所設計的商業項目，團隊將其流線型設計特色進一步延伸至大廈外的琳寶徑休憩花園，打造全亞洲首個扎哈・哈迪德雕塑公園。項目現正進行工程，落成後將引入藝術裝置，提供獨特的休憩綠化空間。

▲ 氣球天鵝（紅色）約 3 米高，由鏡面拋光不鏽鋼製成。

The Henderson糅合藝術、創新及可持續發展元素，旨在為租戶帶來尊尚的智能辦公室體驗。

大廈三樓辦公大堂引入知名當代藝術家傑夫昆斯（JEFF KOONS）的《氣球天鵝(紅色)》藝術作品，是首次於亞洲展出的氣球天鵝，進一步將藝術建築美學延伸至室內。

而位於39樓頂層宴會廳為全港最高的全玻璃天幕宴會廳，將於稍後提供尊貴服務。

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