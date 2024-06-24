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飲食攻略｜一日2杯齋啡可護腎　台名醫教沖咖啡1個動作降膽固醇

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2024/06/24 12:13

最後更新： 2024/06/24 17:11

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【齋啡/黑咖啡/腎病/膽固醇】很多人習慣每朝一杯「續命啡」，原來對身體有益處！坊間對於咖啡有很多誤解，有人說腎病病人不適宜喝咖啡，有人說齋啡削胃。台灣有醫生指出，咖啡對於身體有兩大益處，連腎臟病人亦鼓勵飲用，惟注意沖泡時注意細節，用錯方法有可能得不償失。

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拆解腎病病人喝咖啡迷思

台灣腎臟科醫生江守山曾在「健康晚點名」上提出一日2杯齋啡可護腎。他近日在「小宇宙大爆發」節目中指出，普遍坊間認為腎功能不好的人不宜喝咖啡，事實上咖啡中的磷、鉀含量都不高，加上過往有研究指出，有喝咖啡習慣的人，大部分腎功能會較好。故此，他鼓勵腎病病人多喝咖啡，可減少排出蛋白尿。

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用１物過濾可增加咖啡營養價值

市面上有很多種咖啡，江醫生最推薦手沖齋啡。他解釋，使用過濾紙沖泡的咖啡，能夠將咖啡裡面或有害的咖啡白醇濾走，避免刺激膽固醇升高；另外，經過保留下來的抗氧化物質「綠原酸」和「葫蘆巴鹼」的含量比較高。

忌放奶放糖　或用豆奶可代替牛奶

不少人會喜歡在咖啡中加入糖和牛奶，味道會較黑咖啡容易入口。江醫生建議，喝咖啡時最好不要加入奶和糖，因這兩種調味劑會劣化咖啡本身的健康價值，降低抗氧化物的活性。他補充，就算加入鮮奶會比加入煉乳好，但有報告指出鮮奶裡的蛋白質會結合綠原酸，故此推薦豆奶作為替代。

相關新聞：膽固醇｜女子減肥半年1種飲食法致膽固醇超標 　實測8方法2個月不藥而癒

10大傷腎惡習

患腎病的原因有很多，除了是藥物影響增加腎臟負擔，日常生活和飲食都會導致腎功能衰退。台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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