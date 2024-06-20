  • 30°C
香港時間 : 2024620日 (四) 21:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

吳日言大女早前小一派位獲派第8志願，吳日言決定舉家移民英國，還有數天便幼稚園畢業。

【吳日言/星二代/天主教聖瑪加利大幼稚園/移民英國/英國升學/BNO】子女每個成長階段，父母都會用份外感動，「三子之母」吳日言（Yan）日前才因大女Beatrice（下稱Bea）的小一派位而落淚不捨，今日又感慨Bea即將幼稚園畢業，更指「畢業當日我預咗會喊到豬頭咁」，嘆女兒長大得太快。

移民英國｜吳日言大女Bae幼稚園畢業

吳日言昨日（19日）於Instagram發文，指要把握送大女Bae上學的時間，因還有數天便是幼稚園畢業。她憶起Bea剛到K1上學時，自己「喊到成間學校都震」，又慨嘆一貶眼到了畢業日子，到時她自己必定又哭個不停。

眨咗幾下眼，咁就畢業，時間真係過得好快！畢業當日我預咗會喊到豬頭咁，到時唔好笑我。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

移民英國｜吳日言女兒小一獲派第8志願

吳日言女兒Bea就讀天主教聖瑪加利大幼稚園K1，早前小一統一派位被獲派第8志願，吳日言沒有為此感到失落，反決意舉家移英繼續升學，並於今年9月正式入學。她亦指香港教育制度不好受，希望小朋友將來得到更好的教育。

相關報道詳見：移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
20:02 2024/06/05
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
13:20 2024/06/07
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
17:23 2024/06/19
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用
今日 09:00
贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
20:00 2024/06/17
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
星二代學府︱陳浩民再晒P圖全家福　4子女St.Cat畢業升一條龍學校年學費近10萬
13:25 2024/06/11
星二代學府︱陳浩民再晒P圖全家福　4子女St.Cat畢業升一條龍學校年學費近10萬

你可能感興趣

移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
20:02 2024/06/05
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
13:20 2024/06/07
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
17:23 2024/06/19
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
海外升學 星二代 吳日言 幼稚園 畢業 小一派位 移民

最高瀏覽

遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來