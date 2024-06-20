英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子

▲ 吳日言大女早前小一派位獲派第8志願，吳日言決定舉家移民英國，還有數天便幼稚園畢業。

【吳日言/星二代/天主教聖瑪加利大幼稚園/移民英國/英國升學/BNO】子女每個成長階段，父母都會用份外感動，「三子之母」吳日言（Yan）日前才因大女Beatrice（下稱Bea）的小一派位而落淚不捨，今日又感慨Bea即將幼稚園畢業，更指「畢業當日我預咗會喊到豬頭咁」，嘆女兒長大得太快。

移民英國｜吳日言大女Bae幼稚園畢業

吳日言昨日（19日）於Instagram發文，指要把握送大女Bae上學的時間，因還有數天便是幼稚園畢業。她憶起Bea剛到K1上學時，自己「喊到成間學校都震」，又慨嘆一貶眼到了畢業日子，到時她自己必定又哭個不停。

眨咗幾下眼，咁就畢業，時間真係過得好快！畢業當日我預咗會喊到豬頭咁，到時唔好笑我。

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移民英國｜吳日言女兒小一獲派第8志願

吳日言女兒Bea就讀天主教聖瑪加利大幼稚園K1，早前小一統一派位被獲派第8志願，吳日言沒有為此感到失落，反決意舉家移英繼續升學，並於今年9月正式入學。她亦指香港教育制度不好受，希望小朋友將來得到更好的教育。

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