英國升學｜吳日言即將舉家移民英國 不捨女兒最後返幼稚園日子
育兒資訊
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【吳日言/星二代/天主教聖瑪加利大幼稚園/移民英國/英國升學/BNO】子女每個成長階段，父母都會用份外感動，「三子之母」吳日言（Yan）日前才因大女Beatrice（下稱Bea）的小一派位而落淚不捨，今日又感慨Bea即將幼稚園畢業，更指「畢業當日我預咗會喊到豬頭咁」，嘆女兒長大得太快。
移民英國｜吳日言大女Bae幼稚園畢業
吳日言昨日（19日）於Instagram發文，指要把握送大女Bae上學的時間，因還有數天便是幼稚園畢業。她憶起Bea剛到K1上學時，自己「喊到成間學校都震」，又慨嘆一貶眼到了畢業日子，到時她自己必定又哭個不停。
眨咗幾下眼，咁就畢業，時間真係過得好快！畢業當日我預咗會喊到豬頭咁，到時唔好笑我。
▼點擊圖片放大
+8
+7
最新影片推介：
移民英國｜吳日言女兒小一獲派第8志願
吳日言女兒Bea就讀天主教聖瑪加利大幼稚園K1，早前小一統一派位被獲派第8志願，吳日言沒有為此感到失落，反決意舉家移英繼續升學，並於今年9月正式入學。她亦指香港教育制度不好受，希望小朋友將來得到更好的教育。
相關報道詳見：移民英國｜大女小一獲派第8志願 吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：