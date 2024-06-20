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大學加學費│陳國基指加學費與財赤無關　暫無意在3年後再加

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

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陳國基今日出席活動後談及大學加學費政策。（政府新聞處圖片）

政府今日（20日）公布敲定資助大學學費明年起連續3年上調，每年平均加5.5%，直至2027/28學年增至49,500元。政務司司長陳國基表示，目前政府資助學費比率近9成，形容有必要調整學費，並否認加學費考慮涉及政府財赤，政府暫時未有計劃在3年後再加學費。他又指加幅「好溫和」，例如明年大學生只需要每月多付約200元，不會令學生輟學。

政府今午只透過發佈新聞稿公布加學費的政策。陳國基出席活動後表示，大學學費已有20多年未加價，期間通脹已升了4成，而政府目標是資助大學生約82%的學費，讓同學只需支付18%，但現時資助比率已高達約87.5%、即接近9成，形容有必要調整收費。陳國基續指，加學費目標與政府財赤無關，現時計劃只是加學費3年，至於3年後，暫未有計劃再加學費。

陳國基又形容，加學費原則是加幅「好溫和」，同時令同學能夠負擔得起，指每年平均加5.5%學費，實際上明年大學生只需要每個月多付約200元學費。

他亦提到，如學生有財政困難可獲政府助學金補貼，經濟環境較好的學生亦可向政府借款，利息特別低、可攤分15年還款，如有困難更可申請延期還款，倘「借足」、即申請全額貸款，日後每個月平均還款1,100至1,200元，相信一般大學生畢業後找到工作能夠負擔。

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