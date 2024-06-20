廣華新大樓停電｜消息：第三層後備供電系統故障致「跳fuse」　電機專家：大樓啟用短時間故障不排除涉設計問題

▲ 廣華醫院新大樓啟用以來屢現事故。(陳展棋攝)

啟用近一年的廣華醫院新大樓供電系統昨日(20日)晚上7時出現故障，當時有病人正在手術室進行手術，另有20多名病人今日(21日)的非緊急手術，需要改期，醫管局會成立調查小組研究成因。

本報獲悉，事故的肇因是因為廣華醫院第三重以電池儲電的後備供電系統故障，維修人員檢查時發現有電路版燒毀，該供電系統由備用狀態轉至運行狀態亦出現問題。由於第一重的市電系統、以及第二重的發電機系統維持正常，因此昨晚電力供應未有中斷。不過由於電路跳掣，亦即「跳fuse」，引致火警系統啟動。為了保障正在手術的病人安全，因此有病人需緊急遷至其他手術室。

有不具名工程界人士表示，第三重系統的作用，是當市電出現故障的時候，可以讓第二重的發電機提供大約30分鐘-60分鐘的時間充電，以令維持生命的醫療儀器一直運作。業界人士指出，由於大部分醫療儀器目前已自行有電池以供緊急時維持電力，一層供電系統出現故障，影響到電力供應的機會不大。不過醫管局需調查後備供電系統電路版燒毀的原因，預料設備的質量問題是調查方向之一。

香港電業工程專業人員協會主席黃錦輝則表示，第二及第三重供電系統均為後備，兩者可同時運作。他指，如後備供電有定期測試「唔會搞成咁」，而供電系統於新大樓啟用後短時間故障，不排除涉及後備供電的設備出現先天不足、或者有設計問題，導致電力系統負載過重、或者短路，醫管局應詳細再檢查。

黃錦輝指，有病人因為今次事件需要於手術期間轉換手術室，可能帶來風險，是次事件性質嚴重。他指，不知道醫管局的醫院電力系統有否分級運行，但較理想的做法是以不同重要程度的儀器分級，分開不同後備電力系統提供電力。

記者：陳展棋