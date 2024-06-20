北上消費丨港人內地擺酒專車接送賓客　補習天王蕭源疑惑︰人情香港價定珠海價？

▲ 補習天王蕭源提出「畀人情」問題。

現時很多香港人都北上消費，不過原來除了到內地吃喝玩樂之外，還「進化」到北上擺酒。科幻小說作家兼補習天王蕭源近日便在個人Threads發文，討論如果主人家在珠海擺酒，賓客的人情應是給「香港價」還是「珠海價」的人情？

蕭源寫道：「香港人已進化到一個境界：返大陸擺酒。請帖上寫明：賓客請於屯門V-city集合，上旅遊巴，過珠海。記得記得帶回鄉證。不到1小時車程，賓客已身處珠海某豪華酒店，菜式排場景緻，完全不輸香港。」

然後散席，主人家也有安排旅遊巴送賓客回港，他更指對住在新界的賓客來說，比去港島赴飲宴其實更方便：「散席，經港珠澳大橋回到新界。很遠？新界人說，快過出港島。」

但他卻有一個最大疑問，指：「只是我好奇，既然酒席是珠海價，那麼人情是否也該是珠海價？」

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網民踴躍提意見

於是網民紛紛提出意見，寫道：「看在哪裡擺和時間，還有跟新人的熟稔程度，酒店晚餐最低消費800-1000港幣。」、「廣東人：朋友俾200-400，親戚：500-1000，兄弟：800-1000，回禮就睇主人家啦，一般都係收100幾十」。

同時也有網民指在內地擺酒性價比高，指：「在內地無論婚宴食物質素、服務態度等等都好過香港，最終花費6萬港元有找…但假如要在香港舉辦同一水平婚宴，恐怕冇30萬都唔使旨意食到餐比較好」。

而且有大量網民指由香港去珠海，車程不可能「不到1小時車程」，更指表明要賓客專程北上赴宴，車程隨時花兩小時，令客人添麻煩，故此覺得「如果收到呢種帖，我會同佢講我唔得閒去」，也有網民諷刺寫道：「「冇錢就唔好擺酒」。