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聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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傳炎明熹因不續約而被TVB雪藏。（陳慧安 攝）

參加《聲夢傳奇》而入行的炎明熹（Gigi）一直受TVB重用，不斷接廣告、商演搵真銀外，還開個人演唱會，更被安排北上，在內地建立人氣，絕對是現時TVB旗下歌手中的一姐。

可是，炎明熹在去年更於個人社交平台更改自己的工作聯絡方法，由此引來離巢傳聞。其實早在去年，炎明熹被問到與合約的年期冒，她沒有正面回應，只答︰「漫步人生路！」即表示與TVB有長約。

炎明熹獲個唱團隊連環送生日驚喜　Gigi扮公主與400名粉絲慶祝19歲生日

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傳炎明熹被TVB雪藏

但在今日（6月20日），再有媒體指炎明熹將與TVB合約到期後不再續約，有傳媒對此向TVB查詢，有關方面否認並稱「傳聞非事實」。

可是，另一方面，卻有指炎明熹因為不肯續約，所以被公司雪藏，所以除商演活動外，其他活動一概不讓她出席，就連本周日（6月23日）舉行的「十大中文金曲頒獎典禮」，她也將不出會現身。

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