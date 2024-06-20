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宣傳香港｜澳洲版我要做廚神香港特輯6.23開播　大佛、大排檔取景展連串烹飪賽

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發布時間： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

澳洲版我要做廚神香港特輯6.23開播，大佛、大排檔取景展連串烹飪賽。

在香港旅遊發展局支持下，《我要做廚神：澳洲版》（MasterChef Australia） 攝製團隊早前來港取景，以香港熱門景點，如天壇大佛及中環大排檔，並以港式街頭小食及米芝蓮星級體驗為題材，展開連串烹調挑戰。 一眾素人參賽者在三集的比賽中，親身體驗香港中西薈萃美食，穿梭本地街頭美食及79間米芝蓮星級食府，利用本地特色食材入饌，創作多道佳餚。

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節目將以充滿香港特色的神秘盒 （Mystery Box）挑戰賽打響頭炮，一眾參賽者將會以粵式風味與食材發揮創意，在西九文化區藝術公園的背景下，炮製多道菜式。

在第二項挑戰中，三位幸運的參賽者將有機會參加由米芝蓮星級名廚鄭永麒（Vicky Cheng）主理的私人大師班，學習其獨特的飲食理念，將廣東食材與傳統法國菜烹調技巧融為一體。 隨後，三位參賽者將會在大嶼山寶蓮禪寺對面34米高的天壇大佛像前，挑戰複製 Vicky 的其中 一道的佳餚。

最後，一眾參賽者將親身體驗本土美食傳奇，在熙來攘往的中環士丹利街大排檔大顯身手，分組為一班食客炮製地道美食。

《我要做廚神：澳洲版》第 16 季香港特輯，將於 6 月 23 日至 6 月 25 日期間於澳洲 10 及 10 Play 播出。香港觀眾可於7月23日起，逢星期二至五晚上 8 時 30 分於Now TV 525 台 Lifetime頻道上收看節目。

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