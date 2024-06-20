鼻咽癌｜中大研mRNA藥物「導彈式」攻擊鼻咽癌細胞　料成重要新治療選項

▲ 中大研發mRNA新藥，對抗鼻咽癌。(梁偉榮攝)

中大與美國實驗室合作研發針劑mRNA藥物，研究團隊透過激活致癌EB病毒，從而令潛伏病毒進入「裂解周期」，啟動EB病毒的「自殺機制」，從而殲滅宿主癌細胞，而新藥副作用少，初步評估副作用猶如mRNA新冠疫苗，團隊發明獲日內瓦發明獎。

領導研究的中大病理系教授羅國煒表示，鼻咽癌過往未有標靶療法，新藥可為多線治療均失敗的鼻咽癌病人，提供新治療選項。團隊已就研究申請專利，並合組公司，計劃與大型藥廠合作共同研發藥物，預料約4年時間可進入人體臨床測試。

於廣東地區高發的鼻咽癌，於20歲至44歲男性常見，其中一個主要成因是EB病毒。近7成病人發現時為第三至四期，目前主要手法為電療，不過復發機會相當高，5年存活率只有6成至8成半。

中大醫學院病理解剖及細胞學系羅國煒表示，致病的EB病毒平常「潛伏」於人體內。團隊發現病毒一項特殊的「裂解機制」，因此合成出人工設計的mRNA藥物，成為「裂解誘導劑」，進入癌細胞並令病毒於48小時內裂解，猶如「將匿埋的敵人認到佢」，最終令宿主細胞於過程當中死亡，研究團隊將藥物形容為「聰明導彈」。

羅國煒表示，在6個療程的小鼠實驗中，成功令腫瘤細胞消滅。除了對應有mRNA藥物進入的癌細胞。由於進入「裂解周期」，人體會製造出抗原，並引發免疫效應，可將8成至全部癌細胞殺死。羅國煒指，實驗中小鼠細胞未見有異常，由於是人工設計的合成蛋白，不會對正常細胞有影響，預料mRNA新藥的副作用較其他療法低，副作用如同mRNA平台的新冠疫苗。

羅國煒指，新藥研發初期，當病人多線治療失敗，才會考慮採用。羅國煒指，有部分病人於進行電療、以及化療後，癌細胞復發，需要手術將組織再切除。正與耳鼻喉及腫瘤科醫生研究，是否可以用新藥取代手術，減低切除組織對病人術後生活造成的不便。

研發獲日內瓦發明獎，並已申請專利並合組公司，計劃與藥廠合作，期望約4年時間可開展人類臨床試驗。本身為中大一期臨床研究中心總監的腫瘤學系教授馬碧如表示，會先安排對治療無效、以及確診時末期的病人進行臨床研究，測試新藥於人體效用、以及安全性。



