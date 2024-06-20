調查︱紫荊研究院：逾六成人滿意李家超工作表現　反映施政獲普遍肯定

▲ 紫荊研究院發表一項調查，了解市民對新一屆政府上任兩年的整體表現，結果顯示62.5%受訪市民，傾向滿意政府整體工作表現。（資料圖片）

紫荊研究院今日發表一項調查，了解市民對新一屆政府上任兩年的整體表現，結果顯示62.5%受訪市民，傾向滿意政府整體工作表現，傾向不滿意的則有28.4%。

研究院於6月6日至16日，成功訪問了685名18歲或以上的市民。對於特首李家超的工作表現，表示傾向滿意的有63.1%，而表示傾向不滿意的則有28.6%，研究院認為，結果反映李家超的施政表現，得到市民普遍肯定。

另外，政府亦在今年完成《基本法》23條立法，調查結果顯示，有66.8%受訪市民表示，傾向滿意政府在維護國家安全方面的工作，當中有32.4%表示非常滿意，另外有21.3%表示傾向不滿意。

在解決住屋問題方面，有17.8%受訪市民表示非常滿意，另外有42.7%表示滿意，整體傾向滿意的比率達60.5%。研究院認為，結果顯示政府的房屋政策，有助市民更快上樓。

調查亦問及受訪市民在振興經濟發展、改善交通運輸、培育本地人才及推動金融市場發展等不同政策範疇的取態。在振興經濟包括落實發展總部經濟與樓市撤辣、三隧分流與港車北上等改善交通運輸措施方面，滿意的比率分別有5成，近4成9受訪市民傾向認同政府在培育本地人才方面例如成立應用科技大學的工作。

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