大灣區｜深圳大學推兩地新媒體課程要求愛國愛港　9月開課訓練抖音KOL

▲ （左起）明禮德學院質素保證總監游綺華、校董劉博微、校董張紫伶。（梁凱婷攝

深圳大學香港學院今年首度招生，推出每年學費10萬元、在港深兩地修讀的「網絡與新媒體」學士課程，訓練抖音、嗶哩嗶哩、小紅書KOL；課程要求學生愛國愛港、以中學成績及老師評價為取錄要求，千萬粉絲KOL或獲優先取錄。學生可選擇到香港或內地機構，如華為、騰訊、阿里巴巴等實習。課程將於2024年9月開課，每年提供120個學額。

香港明禮德學院與深大合辦兩個4年制、非本地網絡與新媒體學士課程、已獲教育局課程註冊。明禮德學院校董張紫伶指，「視聽傳播」側重表演、藝術，學生可向KOL方向發展；「網絡傳播」則側重「資訊科技」，會教授數據分析、大數據收集等。她認為，內地新媒體如抖音、嗶哩嗶哩、小紅書發展急速，故有關課程受年輕人歡迎，並提到許多深大傳播學院學生畢業前已是擁有「千萬粉絲」的抖音KOL，甚至能到華為、騰訊、阿里巴巴等「非常強大」機構實習，相信新課程日後可配合香港能輕易接觸外國媒體優勢，培育融合兩地新媒體文化、具國際視野的學生，為本港媒體行業「創出一片新天地」。

明禮德學院質素保證總監游綺華亦認為，內地網媒如抖音比香港網媒影響力更強，新媒體專業有無限發展空間，故將「深大傳播學院王牌課程」引進來港；同時內地有逾20萬雙非學生，盼藉課程吸引他們回流香港讀大學、研究生及就業。

課程以普通話授課、由深大本部的香港教授任教；7成時間在香港明禮德學院上課，其餘實踐類型課程則需到深大本部完成，而內地原有思政課亦會由國情教育課程取替。學生亦可經深大審核、同意後，到深圳本部就讀1個學期或學年，交流學習。張紫伶指，課程無任何學制要求，主要招收應屆或30歲以下香港高中畢業生，申請人須提供高中畢業證書、3年學業成績表，以了解其在校時表現，如紀律、操行、老師評價等，並須經面試；有需要時亦會致電畢業院校諮詢，確保收生質素。

明禮德學院校董劉博微提到，課程要求學生具備「愛國愛港素質、尊重基本法」，入學採用綜合評判、多元化評估學生背景，如具體育、藝術、語言等方面特長可獲優先取錄，若為「千萬級別KOL」亦可作為參考，以「綜合打分」；課程分為春、秋兩學期，全年學費為10萬元。

若學生達本科畢業生要求，可獲頒深大普通本科畢業證書；符合學位要求畢業生則可獲學位證書。課程已展開首輪報名，截止時間為6月30日；第二輪報名時間為7月1至20日。

記者：梁凱婷

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