大學加學費｜學生倡設機制恒常檢討學費　免3年複式加學費造成巨大壓力

▲ 8間資助大學將於明年起連續加3年學費。（梁偉榮攝）

8間資助大學將於明年起連續加3年學費，有大學生指，政府突然公布未來3年以複式計算的學費加幅，特別是現時經濟不景，部分大學畢業生也出現就業困難，學生難免感到吃力及顧慮，認為政府應透過恒常機制定期檢討學費，每次「加小小」，避免為學生造成巨大壓力。

加幅複式計算 學生壓力大

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，加學費肯定會對學生造成影響，指大學生已經要面對學業壓力，部分人是透過返Part-time（兼職）幫補日常支出，未必有額外收入以支付多出學費，舉例指今年9月入學新生已經受到影響，往後3年持續加費，累計多付逾1.4萬元學費，形容未來幾年升大學的同學「有小小生不逢時」。

羅指出，近年本港市道及經濟不佳，有「師兄」、「師姐」也出現就業困難，他期望學生貸款還款期可因應加學費作出調整。此外，他指政府突公布連加3年學費，「3年複式計算帶來心理壓力好大」，希望政府設立恒常檢討學費機制，兼顧社會狀況，「有機制就每5年檢討，覺得有需要先加小小，對大家接受程度會高啲。」

職道生涯規劃輔導協會總監崔日雄則認為，若用3年時間追回過去逾20年均無上調的學費，對學生造成負擔，建議政府按通脹調整學費，每年加幅達1至2%較為合適。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：馮琪雅、梁凱婷