  • 31°C
香港時間 : 2024621日 (五) 10:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

35年前已用生殖科技　葉劉批盧寵茂缺乏同理心

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

葉劉淑儀向本欄透露，自己在1987年開始試不同的生殖科技。(葉劉淑儀fb圖片)

醫衞局局長盧寵茂昨以「土壤」喻女性生育能力，會隨年齡下降，籲「有仔趁嫩生」，惹多位媽媽議員不滿，新民黨葉劉淑儀話，「有仔趁嫩生」說法，對很多職業婦女是諷刺，自己39歲才生女兒，是用生殖科技。葉太今年74歲，換言之，原來她早在35年前的1989年，已用生殖科技。

葉劉淑儀向本欄透露，自己在1987年開始試，試過不同的生殖科技，最後在用「配子輸卵管內移植(GIFT)」（Gamete Intrafallopian Transfer）第二次時，在1989年才成功，誕下女兒。她批評盧寵茂缺乏同理心，「他自己就很順利，愛情事業生育一條路，但很多人都不是的。」她強調，市民不會濫用生殖科技，因為除了花費金錢，過程中都辛苦，要打針、做手術等，而且失敗會感到很大挫敗。

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

立法會昨日討論「支援輔助生育政策」議員議案，建議政府延長雪卵10年的期限、加大公營醫療機構提供試管嬰兒門診名額等。盧寵茂話，政府鼓勵「有仔趁嫩生」，更話雪卵無辦法逆轉女性生理上生育年齡限制，是「種子與土壤」問題，「保存到種子，但土壤已經隨着年齡改變」。他又話，自己是身體力行、以身作則，「有仔趁嫩生」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

立法會｜議員促政府提供誘因鼓勵彈性上班　孫玉菡：爭議點在自願抑或立法
23:02 2024/06/19
立法會｜議員促政府提供誘因鼓勵彈性上班　孫玉菡：爭議點在自願抑或立法
盧寵茂：以身作則「有仔趁嫩生」　林琳：不是人人似局長金童玉女廿幾歲結婚讀書一鑊過
16:35 2024/06/20
盧寵茂：以身作則「有仔趁嫩生」　林琳：不是人人似局長金童玉女廿幾歲結婚讀書一鑊過
愛國教育｜六成受訪者指愛國展品內容不足　工聯會倡設「愛國主義教育基金」
17:12 2024/06/20
愛國教育｜六成受訪者指愛國展品內容不足　工聯會倡設「愛國主義教育基金」

你可能感興趣

立法會｜議員促政府提供誘因鼓勵彈性上班　孫玉菡：爭議點在自願抑或立法
23:02 2024/06/19
立法會｜議員促政府提供誘因鼓勵彈性上班　孫玉菡：爭議點在自願抑或立法
盧寵茂：以身作則「有仔趁嫩生」　林琳：不是人人似局長金童玉女廿幾歲結婚讀書一鑊過
16:35 2024/06/20
盧寵茂：以身作則「有仔趁嫩生」　林琳：不是人人似局長金童玉女廿幾歲結婚讀書一鑊過
愛國教育｜六成受訪者指愛國展品內容不足　工聯會倡設「愛國主義教育基金」
17:12 2024/06/20
愛國教育｜六成受訪者指愛國展品內容不足　工聯會倡設「愛國主義教育基金」
政治 雪卵 葉劉淑儀 新民黨 立法會 盧寵茂

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材