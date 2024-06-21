35年前已用生殖科技　葉劉批盧寵茂缺乏同理心

▲ 葉劉淑儀向本欄透露，自己在1987年開始試不同的生殖科技。(葉劉淑儀fb圖片)

醫衞局局長盧寵茂昨以「土壤」喻女性生育能力，會隨年齡下降，籲「有仔趁嫩生」，惹多位媽媽議員不滿，新民黨葉劉淑儀話，「有仔趁嫩生」說法，對很多職業婦女是諷刺，自己39歲才生女兒，是用生殖科技。葉太今年74歲，換言之，原來她早在35年前的1989年，已用生殖科技。

葉劉淑儀向本欄透露，自己在1987年開始試，試過不同的生殖科技，最後在用「配子輸卵管內移植(GIFT)」（Gamete Intrafallopian Transfer）第二次時，在1989年才成功，誕下女兒。她批評盧寵茂缺乏同理心，「他自己就很順利，愛情事業生育一條路，但很多人都不是的。」她強調，市民不會濫用生殖科技，因為除了花費金錢，過程中都辛苦，要打針、做手術等，而且失敗會感到很大挫敗。

立法會昨日討論「支援輔助生育政策」議員議案，建議政府延長雪卵10年的期限、加大公營醫療機構提供試管嬰兒門診名額等。盧寵茂話，政府鼓勵「有仔趁嫩生」，更話雪卵無辦法逆轉女性生理上生育年齡限制，是「種子與土壤」問題，「保存到種子，但土壤已經隨着年齡改變」。他又話，自己是身體力行、以身作則，「有仔趁嫩生」。

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