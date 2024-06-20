  • 33°C
香港時間 : 2024621日 (五) 13:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學加學費｜醫科課程成本高　教育局：培訓醫生能惠及社會

社會

發布時間： 14 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

中大同時指分階段加學費是「體諒學生的做法」。（資料圖片）

政府以學費成本收回率多年來持續下跌作為加學費理據之一，由於不同學科成本差異甚大，有議員提議政府討論按學科釐定學費的可行性；惟教育局及教資會均表示，不按學科收學費，可讓學生按志向能力選科，個別成本較高的學科如醫科旨在培訓醫生，能惠及整個社會，社會應從宏觀角度看待。 

惠及社會　應宏觀角度看待

大學學費成本收回率目標18%自90年代沿用至今，教育局提供數據顯示，現有學費水平自13/14年起已長達10年未達標，本學年預測只有12.9%，2024/25學年凍結學費，再跌至12.5%，即使連續3年加學費後，27/28學年也只能改善至13.4%，遠遠未及18%目標。政府解釋，多年來學費成本收回率受經濟起伏波動，而提供高等教育的成本普遍呈上升趨勢。

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今表示，調整學費並非為解決政府財赤，亦非為大學提供更多經費，而是要啟動停擺逾20年的學費調整機制，故現時應檢討有關機制，或討論不同科目不同學費的可行性，以便日後按學科成本釐定學費，但他不贊成以不同學科畢業生薪酬作為調整學費的參考。

教育局及教資會均回覆表示，政府一直無為資助大學不同學科設不同學費水平，背後理念是希望同學按其志向及能力選擇最適合的學科，毋須顧慮財政負擔，舉例指個別成本較高的學科，如醫學旨在培訓醫生，以滿足社會對醫療服務需求，能惠及整個社會，故應從宏觀角度看待。

本報今日報道教資會統計22/23學年個別大學學科課程人均教研開支，已提升至接近60萬元，成本最高3甲是醫學、牙醫及物理科學。教資會覆稱，上述是由大學自行匯報的人均開支數字，涉及大學財政狀況及其他收入等，與政府所計算成本不同，並以同一學年為例，每名受資助學生平均成本約為30多萬元，比大學提供數字顯示的28.8萬元更高；教資會未有提供按政府計算方式統計的各學科成本。

對於政府提出調整大學學費建議，城大、浸大、科大、中大、教大、理大及嶺大均表示理解；中大同時指分階段加學費是「體諒學生的做法」，並將加強對學生的經濟援助；港大則稱會繼續完善獎、助學金計劃等。

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

學費 大學 醫生 立法會 教育局 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮