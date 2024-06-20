大學加學費｜醫科課程成本高　教育局：培訓醫生能惠及社會

▲ 中大同時指分階段加學費是「體諒學生的做法」。（資料圖片）

政府以學費成本收回率多年來持續下跌作為加學費理據之一，由於不同學科成本差異甚大，有議員提議政府討論按學科釐定學費的可行性；惟教育局及教資會均表示，不按學科收學費，可讓學生按志向能力選科，個別成本較高的學科如醫科旨在培訓醫生，能惠及整個社會，社會應從宏觀角度看待。

惠及社會 應宏觀角度看待

大學學費成本收回率目標18%自90年代沿用至今，教育局提供數據顯示，現有學費水平自13/14年起已長達10年未達標，本學年預測只有12.9%，2024/25學年凍結學費，再跌至12.5%，即使連續3年加學費後，27/28學年也只能改善至13.4%，遠遠未及18%目標。政府解釋，多年來學費成本收回率受經濟起伏波動，而提供高等教育的成本普遍呈上升趨勢。

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今表示，調整學費並非為解決政府財赤，亦非為大學提供更多經費，而是要啟動停擺逾20年的學費調整機制，故現時應檢討有關機制，或討論不同科目不同學費的可行性，以便日後按學科成本釐定學費，但他不贊成以不同學科畢業生薪酬作為調整學費的參考。

教育局及教資會均回覆表示，政府一直無為資助大學不同學科設不同學費水平，背後理念是希望同學按其志向及能力選擇最適合的學科，毋須顧慮財政負擔，舉例指個別成本較高的學科，如醫學旨在培訓醫生，以滿足社會對醫療服務需求，能惠及整個社會，故應從宏觀角度看待。

本報今日報道教資會統計22/23學年個別大學學科課程人均教研開支，已提升至接近60萬元，成本最高3甲是醫學、牙醫及物理科學。教資會覆稱，上述是由大學自行匯報的人均開支數字，涉及大學財政狀況及其他收入等，與政府所計算成本不同，並以同一學年為例，每名受資助學生平均成本約為30多萬元，比大學提供數字顯示的28.8萬元更高；教資會未有提供按政府計算方式統計的各學科成本。

對於政府提出調整大學學費建議，城大、浸大、科大、中大、教大、理大及嶺大均表示理解；中大同時指分階段加學費是「體諒學生的做法」，並將加強對學生的經濟援助；港大則稱會繼續完善獎、助學金計劃等。

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